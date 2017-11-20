"10 kişiden 9'unda çürük ve diş eti problemi var"

İSTANBUL (AA) - Hospitadent Diş Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Diş Hekimi Ahmet Selvi, her 10 kişiden 9'unda çürük ve diş eti problemi bulunduğunu belirterek, "Önemsemediğimiz bir çürük mide hastalıklarına, böbrek ve karaciğer hastalıklarına, kalp-damar hastalıklarına, hatta kansere bile neden olabilir." bilgisini verdi.

Selvi, yazılı açıklamasında 20-26 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası'na yönelik ağız ve diş sağlığının en yaygın sağlık problemleri arasında yer aldığını ve pek çok hastalığın ağız ve diş bakımına yeteri kadar önem verilmemesinden kaynaklandığını ifade etti.

Sağlıksız dişlerin sosyal ilişkilerden mental sağlığa kadar birçok yönden yaşamı olumsuz etkilediğini, bununla birlikte önemsenmeyen bir çürüğün genel vücut sağlığına da zarar verdiğini bildiren Selvi, "Ağız ve diş sağlığı genel vücut sağlığımızın bölünmez bir parçasıdır. Önemsemediğimiz bir çürük mide hastalıklarına, böbrek ve karaciğer hastalıklarına, kalp-damar hastalıklarına, hatta kansere bile neden olabilir. Buna karşılık ağız ve diş sağlığının korunması ve geliştirilmesi için alınacak önlemlerle de pek çok sistemik hastalığın önüne geçilebileceği gerçeği artık herkes tarafından bilinmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Selvi, sağlıksız dişlerin sosyal ilişkilerden mental sağlığa kadar birçok yönden yaşamı olumsuz etkilediğinin tüm sağlık bilimciler tarafından belirtildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Maalesef yapılan araştırmalar gösteriyor ki ülkemizde ağız ve diş sağlığına yeteri kadar önem verilmemektedir. Ağız ve bakım hijyen bilincinin oluşmadığı görülmektedir. 6 ayda bir düzenli yapılması gereken diş hekimi kontrolleri, ülkemizde 2 yılda bir kez yapılmaktadır. Ağız ve diş bakımında son derece önemli olan diş fırçalama alışkanlıklarının yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Halkımızın tüm ağız ve diş problemleri göz önüne alındığında toplamda 400 milyon diş tedavi işlemine ihtiyacı olduğu görülmüş ve ortalama bir kişinin 5 diş tedavi işlemine ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir."





- "6 ayda bir hekim kontrolü yapılmalı"





Ahmet Selvi, her 10 kişiden 9'unda çürük ve diş eti problemi bulunduğunu belirterek, "Diş ve diş eti hastalıkları dünyada olduğu gibi ülkemizde de en yaygın sağlık problemleri arasında gelmektedir ve diş eti problemlerinin tedavi edilmediği durumlarda diş eti hastalıklarının ilerlemesi sonucunda dişleri destekleyen çevre dokularda kayıplar meydana gelmekte ve bu yıkımlarla birlikte dişlerde sallanma ve kayıplar meydana gelebilmektedir. Çürüklere dolgu ile müdahale edilmediği sürece kök ucunda enfeksiyona neden olmakta, bu durumda da dişe kanal tedavisi yapılması gerekmekte, önlem alınmadığı takdirde de dişin kaybedilmesi söz konusu olabilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Korucu ve önleyici tedavilerle bu olumsuzlukların önüne çok basit bir şekilde geçileceğine işaret eden Selvi, "Sağlıklı diş ve diş etlerine sahip olmanın temel şartı ağız hijyenine önem verilerek diş taşı oluşumunun önlenmesidir. Diş ve diş eti hastalıklarından korunmak için yapılabilecek en basit tedavi yöntemi; doğru fırçalama teknikleri, diş ipi ve arayüz fırçası kullanmak ve dişlerimiz sağlıklıyken yapılacak 6 ayda bir hekim kontrolüdür. Ağız ve diş sağlığı hijyeninin çocuk yaşta kazandırılması da son derece önemli bir faktördür. Bu durumda anne, baba ve öğretmenlere çok önemli görevler düşmektedir." ifadelerini kullandı.