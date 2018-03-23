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10 milyon liralık çağrı merkezi vurgun yaptılar

Çağrı merkezi açan dolandırıcık çetesi bu yolla 10 milyon liralık vurgun yaptı

10 milyon liralık çağrı merkezi vurgun yaptılar

Çağrı merkezi açan dolandırıcık çetesi bu yolla 10 milyon liralık vurgun yaptı

23 Mart 2018 Cuma 08:59
10 milyon liralık çağrı merkezi vurgun yaptılar

10 milyon liralık çağrı merkezi vurgun yaptılar

   Çağrı merkezi açan dolandırıcık çetesi bu yolla 10 milyon liralık vurgun yaptı.İzmir merkezli 4 ilde yasal çağrı merkezi açan dolandırıcılık çetesi, bankadan kredi alamayanları ‘Size kredi çıkartıyoruz’ diye kandırarak 10 milyon liralık vurgun yaptı.

   Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, onlarca vatandaştan gelen, “Bir çete size kredi çıkartacağız diyerek bizi dolandırdı” şikâyeti üzerine teknik takip çalışması başlattı. Merkezi İzmir’de bulunan bir çağrı merkezinin İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu’da da şubeler açarak vatandaşları dolandırdığı belirlendi.

   Siber polisin çeteye yönelik eşzamanlı operasyonunda liderliğini Gökhan Ç. ve Bilal G.’nin yaptığı çeteyle bağlantılı toplam 68 kişi gözaltına alındı. Yürütülen soruşturmada, çete üyelerinin onbinlerce kişiye ait kimlik bilgilerini ellerinde tuttuğu tespit edildi. Çetenin, açtıkları yasal çağrı merkezleri aracılığıyla bankalardan kredi alamayan vatandaşlara, “Sizin adınıza kredi çıkartabiliriz” mesajları attığı, kabul eden vatandaşlara posta ile bir form gönderdikleri, 400 lira karşılığında bu formu alan vatandaşların dolandırıldığı belirlendi. Form için para yatıran vatandaşların bir daha karşılarında muhatap bulamadıkları öğrenildi.

   İzmir, İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu’da yasal şirketler üzerinden 4 ayrı çağrı merkezi açan çete üyelerinin, gazete ve internet üzerinden verdikleri ilanlarla yaşları 18- 25 arasında genç kızları asgari ücretle işe aldıkları da tespit edildi. Çalışanlar “Ofislerimize sürekli olarak PTT ve banka çalışanları geliyordu. Bize sürekli ‘Yaptığımız her iş yasal’ diyorlardı” dedi. Mahkemeye sevk edilen 68 zanlıdan 47’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
çağrı MerkeziVurgun
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