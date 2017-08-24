Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109154
ALTIN
144.273
DOLAR
3.4837
STERLİN
4.4599
EURO
4.1128
Portekiz Milli Takımı'nın kadrosunda Süper Lig'den üç futbolcu
Portekiz Milli Takımı'nın kadrosunda Süper...
İrem Yaman 62 kiloda altın madalyanın sahibi oldu
İrem Yaman 62 kiloda altın...
Kupada 2. tur müsabakalarının programı belli oldu
Kupada 2. tur müsabakalarının programı...
Galatasaray-Sivasspor maçına büyük ilgi
Galatasaray-Sivasspor maçına büyük ilgi
Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 3. hafta hakemleri...

11. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi sürüyor

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak uluslararası operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "11. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" AFADEM'de devam ediyor.

11. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi sürüyor

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak uluslararası operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "11. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" AFADEM'de devam ediyor.

24 Ağustos 2017 Perşembe 14:54
11. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi sürüyor

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Polis Akademisi iş birliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak uluslararası operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "11. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi'nde (AFADEM) gerçekleştiriliyor.

Savaş muhabirliği eğitimi kapsamında, TİKA koordinasyonuyla Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan ve Irak'tan genel 25 kursiyer, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) uzmanlarından, afet durumlarında alınacak tedbirleri uygulamalı eğitimlerle öğreniyor.

Kursiyerleri, eğitim sırasında ziyaret eren AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, gazeteciliğin bir kamu hizmeti olduğunu belirterek, bu görevin çok zor şartlarda icra edildiğini ifade etti.

Verilen eğitimle gazetecilerin savaş ve afet durumlarında daha bilinçli bir şekilde haber yapacağını anlatan Güllüoğlu, eğitime katılan kursiyerlere görevlerinde başarılar diledi.

"Görevimi can güvenliği içerisinde eksiksiz yapacağım"

AFAD eğitmeni Burhan Ulutaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFADEM'e gelen kursiyerlere, afetle ilgili kapsamlı eğitim verdiklerini belirterek, savaş muhabirliği eğitiminin zor şartlarda görev yapan gazeteciler için gerekli bir çalışma olduğunu vurguladı.

Kursiyerlere, afetlerde karşılaşabilecekleri riskler hakkında psikolojik ve teknik bilgi verdiklerini kaydeden Ulutaş, "Kursiyerlere, afet gibi zor ve riskli görevlere giderken, yanlarına ne tür ekipman almaları gerektiği konusunda eğitimler veriyoruz. Üst kattan iniş eğitimleri, duvara tırmanma eğitimleri verdik. Kursiyerlerimiz gittikleri pek çok savaş ve afet görevlerinde helikoptere de binecekler. Bununla ilgili de iniş ve biniş teknikleri ve görev sahasına intikal konularında eğitim çalışmaları yaptık." diye konuştu.

Kursiyerlerden Ukraynalı muhabir Svitlana Popova da çok amaçlı bir eğitim aldıklarını belirterek, "Bu eğitimlerin, özellikle Ukrayna bölgesinde çalışan gazeteciler için çok önemli. Şu an Ukrayna'nın doğusunda çatışma olduğu için bu eğitimin bize çok faydası olacak. Bu eğitimi almayanlar için çatışma bölgeleri gerçekten çok tehlikeli. Bu eğitimlerle görevimi can güvenliği içerisinde eksiksiz yapacağıma inanıyorum." dedi.

Eğitimde, uzmanlar tarafından, afet ve savaş koşullarında nasıl hayatta kalınacağına yönelik eğitim verildiğini anlatan Popova, daha önce kısa süreli de olsa çatışma bölgesinde bulunduğunu kaydetti.

Popova, eğitimlerin her aşamasında kendisini hem psikolojik hem de fiziksel olarak tanıma imkanı bulduğuna işaret ederek, bundan sonra savaş bölgelerinde daha uzun süreli görev alabileceğini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
11. Dönem Savaş Muhabirliği EğitimiAFADAfet Ve Acil Durum Eğitim MerkeziAnadolu AjansıKursiyerPolis AkademisiTİKA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devrim'e bakım için özel ekip kuruldu: 2 ay yok
Devrim'e bakım için özel ekip kuruldu: 2 ay yok
Lale Roche yazdı; Sevgi vebalı kelime
Lale Roche yazdı; Sevgi vebalı kelime
Adalet Bakanı Gül: Almanya Adil Öksüz konusunda gerekli adımları atmalı
Adalet Bakanı Gül: Almanya Adil Öksüz konusunda gerekli adımları atmalı
Soylu'dan Ankara'daki otobüs kazasıyla ilgili açıklama
Soylu'dan Ankara'daki otobüs kazasıyla ilgili açıklama
Astronomlar Antares yıldızını detaylı görüntüledi
Astronomlar Antares yıldızını detaylı görüntüledi
Ankara'da 731 FETÖ şüphelisi hakkında iddianame
Ankara'da 731 FETÖ şüphelisi hakkında iddianame
İSG'nin yeni CEO'su Göral oldu
İSG'nin yeni CEO'su Göral oldu
OYAK, konut ve sanayi üssü yapacak
OYAK, konut ve sanayi üssü yapacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim