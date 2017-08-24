11. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi sürüyor

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Polis Akademisi iş birliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak uluslararası operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "11. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi'nde (AFADEM) gerçekleştiriliyor.

Savaş muhabirliği eğitimi kapsamında, TİKA koordinasyonuyla Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan ve Irak'tan genel 25 kursiyer, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) uzmanlarından, afet durumlarında alınacak tedbirleri uygulamalı eğitimlerle öğreniyor.

Kursiyerleri, eğitim sırasında ziyaret eren AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, gazeteciliğin bir kamu hizmeti olduğunu belirterek, bu görevin çok zor şartlarda icra edildiğini ifade etti.

Verilen eğitimle gazetecilerin savaş ve afet durumlarında daha bilinçli bir şekilde haber yapacağını anlatan Güllüoğlu, eğitime katılan kursiyerlere görevlerinde başarılar diledi.

"Görevimi can güvenliği içerisinde eksiksiz yapacağım"

AFAD eğitmeni Burhan Ulutaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFADEM'e gelen kursiyerlere, afetle ilgili kapsamlı eğitim verdiklerini belirterek, savaş muhabirliği eğitiminin zor şartlarda görev yapan gazeteciler için gerekli bir çalışma olduğunu vurguladı.

Kursiyerlere, afetlerde karşılaşabilecekleri riskler hakkında psikolojik ve teknik bilgi verdiklerini kaydeden Ulutaş, "Kursiyerlere, afet gibi zor ve riskli görevlere giderken, yanlarına ne tür ekipman almaları gerektiği konusunda eğitimler veriyoruz. Üst kattan iniş eğitimleri, duvara tırmanma eğitimleri verdik. Kursiyerlerimiz gittikleri pek çok savaş ve afet görevlerinde helikoptere de binecekler. Bununla ilgili de iniş ve biniş teknikleri ve görev sahasına intikal konularında eğitim çalışmaları yaptık." diye konuştu.

Kursiyerlerden Ukraynalı muhabir Svitlana Popova da çok amaçlı bir eğitim aldıklarını belirterek, "Bu eğitimlerin, özellikle Ukrayna bölgesinde çalışan gazeteciler için çok önemli. Şu an Ukrayna'nın doğusunda çatışma olduğu için bu eğitimin bize çok faydası olacak. Bu eğitimi almayanlar için çatışma bölgeleri gerçekten çok tehlikeli. Bu eğitimlerle görevimi can güvenliği içerisinde eksiksiz yapacağıma inanıyorum." dedi.

Eğitimde, uzmanlar tarafından, afet ve savaş koşullarında nasıl hayatta kalınacağına yönelik eğitim verildiğini anlatan Popova, daha önce kısa süreli de olsa çatışma bölgesinde bulunduğunu kaydetti.

Popova, eğitimlerin her aşamasında kendisini hem psikolojik hem de fiziksel olarak tanıma imkanı bulduğuna işaret ederek, bundan sonra savaş bölgelerinde daha uzun süreli görev alabileceğini bildirdi.