11 katlı binayı iş makinası ile yıktılar

YKIM ANI KAMERADA

Sivas'ta yeni binasına taşınmasıyla boş durumda kalan eski Numune Hastanesinin yıkımı için çalışma başlatıldı. Yerine şehir parkı yapılması planlanan binanın yıkımı Özel İdare tarafından özel bir şirkete ihale edildi. Yıkım işini alan firma çalışmalarına başladı.Dün öğlen saatlerinde, binanın yıkımına hız verildi.Çevredeki amatör kameralara yansıyan görüntülerde bir iş makinesinin 11 katlı binanın zeminindeki kolonu kırarak yıkım yapmaya çalıştığı görüldü. Kolonun kırılmasıyla kaymaya başlayan bina büyük bir gürültü ile yıkıldı. İş makinesi son anda geriye doğru manevra yaparak altında kalmaktan kurtuldu. Hemen yanındaki yolun yaya trafiğine kapatılmadığı görülen yıkımda büyük bir toz bulutu etrafa yayıldı. Yıkımda birlikte caddede bulunanlar sağa sola kaçışarak çevredeki esnaf dükkanlarına sığındı. Yıkımdan habersiz olan çevredeki binalarda oturan vatandaşlar ise, deprem olduğunu zannederek, sosyal medya hesaplarından bu yönde paylaşımlarda bulundu.