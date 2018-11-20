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11 kişinin öldüğü kazanın sorumlusuna 13 yıl hapis

Eskişehir'de, yönetimindeki tur otobüsünün ağaca çarpması sonucu 11 kişinin ölümüne, 44 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen otobüs sürücüsü Muhsin Özer (51), tutuklu yargılandığı davada, 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı

11 kişinin öldüğü kazanın sorumlusuna 13 yıl hapis

Eskişehir'de, yönetimindeki tur otobüsünün ağaca çarpması sonucu 11 kişinin ölümüne, 44 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen otobüs sürücüsü Muhsin Özer (51), tutuklu yargılandığı davada, 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı

20 Kasım 2018 Salı 20:44
11 kişinin öldüğü kazanın sorumlusuna 13 yıl hapis

11 kişinin öldüğü kazanın sorumlusuna 13 yıl hapis


Kartallar Gezi Eş Dost Turizm şirketine ait bir otobüsün Eskişehir yakınlarında neden olduğu kazada 11 kişinin ölümünde kusurlu bulunan sürücü 13 ceza ile kurtuldu.


Eskişehir'de, yönetimindeki tur otobüsünün ağaca çarpması sonucu 11 kişinin ölümüne, 44 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen otobüs sürücüsü Muhsin Özer (51), tutuklu yargılandığı davada, 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı


Kaza, geçen 20 Ocak'ta Eskişehir- Bozüyük karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa Uludağ'a geziye gidenleri taşıyan 'Kartallar Gezi Eş Dost Turizm Acentesi'ne ait otobüs, Eskişehir kent merkezini geçtikten hemen sonra yol kenarındaki ağaca çarptı.

DHA'nın haberine göre kazada, otobüste bulunan 11 kişi öldü, 44 kişi yaralandı. Kazadan hafif yaralı kurtulan ve polis tarafından gözaltına alınan otobüs sürücüsü Muhsin Özer, sevk edildiği adliyede tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

'VİCDANIM RAHAT DEĞİL'

Olayla ilgili 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugün görülen son duruşmasında, tutuklu otobüs sürücüsü Muhsin Özer, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ile avukatları hazır bulundu. Son sözleri sorulan sanık Muhsin Özer, "Vicdanım rahat değil. Kazaya teknik arıza neden oldu" dedi.

Mahkeme heyeti, savcının 22,5 yıl hapsini istediği sanık Muhsin Özer'i, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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