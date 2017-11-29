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111 otomobil 31 ilden tek tıkla satın alındı

İSTANBUL (AA) - n11.com’un bir günde 140 milyon lira ciroya imza atılan 11.11 kampanyasında satılan 111 Yeni Golf sahipleriyle buluştu.n11.com açıklamasına göre, n11.com, 11 Kasım'da düzenlediği 11.11’e özel sadece bir gün gerçekleştirilen...

111 otomobil 31 ilden tek tıkla satın alındı

İSTANBUL (AA) - n11.com’un bir günde 140 milyon lira ciroya imza atılan 11.11 kampanyasında satılan 111 Yeni Golf sahipleriyle buluştu.n11.com açıklamasına göre, n11.com, 11 Kasım'da düzenlediği 11.11’e özel sadece bir gün gerçekleştirilen...

29 Kasım 2017 Çarşamba 12:25
111 otomobil 31 ilden tek tıkla satın alındı

İSTANBUL (AA) - n11.com’un bir günde 140 milyon lira ciroya imza atılan 11.11 kampanyasında satılan 111 Yeni Golf sahipleriyle buluştu.

n11.com açıklamasına göre, n11.com, 11 Kasım'da düzenlediği 11.11’e özel sadece bir gün gerçekleştirilen online otomobil alışverişinde 111 adet Yeni Golf Comfortline 1.6 TDI 115 PS DSG modeli sahipleriyle buluştu.

11 Kasım'da kampanyanın başladığı ilk yarım saat içerisinde sadece online ödeme yöntemleriyle satılan 111 otomobil, Türkiye'nin 31 farklı iline dağıldı. 111 otomobilin 38 tanesi İstanbul, 20 tanesi ise Ankara’dan satın alınırken, otomobiller satış adetlerine göre Samsun, Balıkesir, Bursa, Malatya, Antalya, Eskişehir, Şanlıurfa, Sakarya, Muğla, İzmir, Tekirdağ, Diyarbakır dahil ülkenin dört bir yanından 31 farklı ile gitti.

Sektörde bir ilke imza atarak 111 otomobili kampanya dahilinde satışa açan n11.com'a gösterilen ilgi sonucunda ilk 81 otomobil ilk dakikada, otomobillerin tamamı ise ilk yarım saat içinde tükenirken, otomobillerin yüzde 20’si n11.com'un mobil uygulaması üzerinden satın alındı.

Anahtar Kelimeler:
111 Otomobil Türkiye'nin 31 Farklı Ilinden Tek Tıkla Satın AlındıN11.com
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