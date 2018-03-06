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127 milyon yıllık kuş fosili bulundu

İspanya'da 127 milyon yıl önce yumurtadan çıktıktan kısa bir süre sonra ölen kuş yavrusu fosilinin, ilk kuşların gelişimine ışık tutması bekleniyor

127 milyon yıllık kuş fosili bulundu

İspanya'da 127 milyon yıl önce yumurtadan çıktıktan kısa bir süre sonra ölen kuş yavrusu fosilinin, ilk kuşların gelişimine ışık tutması bekleniyor

06 Mart 2018 Salı 14:56
127 milyon yıllık kuş fosili bulundu

ANKARA (AA) - İspanya'da 127 milyon yıl önce yumurtadan çıktıktan kısa bir süre sonra ölen kuş yavrusu fosili bulundu.

Science Daily ve Mailonline'in haberlerinde, Mezozoik dönemden kalma (250-50 milyon yıl önce) fosilin, "Enantiornithes" olarak adlandırılan tarih öncesi grubun üyesi bir kuşa ait olduğu belirtildi.

İspanya'da ünlü paleontolojik kazı alanı Las Hoyas'ta bulunan fosilin, şimdiye kadar keşfedilen Mezozoik dönem kuş fosilleri arasında en küçüğü olduğu ifade edildi.

Bir insanın serçe parmağından bile küçük

Bir insanın serçe parmağından bile küçük, 5 santimetreden kısa olduğu belirtilen kuşun, hayattayken 10 gram civarında olduğu sanılıyor.

Bilim adamları, yumurtadan çıktıktan kısa süre sonra ölmüş bir kuşa ait olmasının fosili önemli ve eşsiz kıldığını kaydetti. Kuşun kısa ömrü, türün kemik yapısı ve gelişimini incelemek için ender rastlanan bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Kuşun iskeletinin neredeyse tamamını içeren fosil, İngiliz, İspanyol, İsveçli ve Amerikalı bilim adamları tarafından inceleniyor ve ilk kuşların gelişimine ışık tutması bekleniyor.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz

Anahtar Kelimeler:
BilimIspanyaYavru Kuş Fosili
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