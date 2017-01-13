13 Ocak 2017’de Vizyona Giren Filmler

2017’nin ikinci haftasında bilim kurgu, animasyon, korku, komedi, dostluk, aşk gibi farklı tür ve konulara sahip8 yeni film vizyona girdi. İçlerinde en iyi bilim kurgu filmleri
nden biri olmaya aday olan Passengers’ın da b
ulunduğu bu 8 filmi sizin için listeledik. İyi seyirler.
- Uzay Yolcuları / Passengers
Avalon adında bir uzay gemisi, 120 yıl sürecek bir yolculuk yaparak, 5,259 kişiyi Homestead adında bir koloni gezegenine götürmek üzere yola çıkar. Yolcular, bu uzun yolculuk süresince özel kapsüllerde uyutulmaktadırlar. Ancak gemide teknik bir arıza yaşanınca, teknisyen Jim Preston ve ona eşlik edecek olan Aurora Dunn'ın kapsülleri açılır. Önlerinde hala 90 yıllık bir yol bulunan ikiliyi gemide zor anlar beklemektedir.
- Hep Yek 2
2016 yılının vizyondaki filmler
inden biri olan Hep Yek'in devamı niteliğinde olan filmde, Gürkan ile Altan'ın maceraları kaldığı yerden devam ediyor. Bu defa Cevat Bakır'ın elinden kurtulmaları için karşılarına büyük bir fırsat çıkar. Şahin'in cesedini ortadan kaldırmaları durumunda Cevat Bakır ikisini de affedecektir. Ancak ikili yine işi ellerine yüzlerine bulaştıracak ve başları bir kere daha belaya girecek.
- Sebastian: Sevgili Dostum / Belle and Sebastian: The Adventure Continues
13 Ocak 2017'de vizyona giren film, 2013 Fransız yapımı olan ve Cécile Aubry'nin romanından uyarlanan Belle&Sebastian'ın devamı niteliğindedir. 1945'in sonbaharında savaş bitmiş ancak Sebastian'ın arkadaşı Angelina hala dönmemiştir. Sebastian'ın dedesi, Peter’ın yardımıyla Angelina'yı bulmaya karar verir. Sebastian ve köpeği Belle de onlara katılır ve hepberaber macera dolu bir yolculuğa çıkarlar.
- Queen of Katwe
Film, satranç oynamaya başladıktan sonra hayatı değişen Ugandalı bir kızın yaşam öyküsüne odaklanıyor. 10 yaşındaki Phiona, ailesiyle beraber Katwe'de bir gecekonduda zor şartlar altında hayatını sürdürmekteyken günün birinde Robert Katende adında bir satranç öğretmeni ile tanışır. Kısa süre içerisinde usta bir sartanç oyuncusu olan Phiona, bir yandan ön yargılarla savaşırken bir yandan da ailesine daha iyi bir yaşam sunmak için büyük sorumluluklar alacaktır.
- American Honey
Star, Oklahoma'da maddi sıkıntılar içinde yaşayan genç bir kızdır. Bir gün Jack adında genç bir adamla tanışır. Jack, kapı kapı dolaşarak magazin üyeliği satan gençlerden oluşan bir grubun başıdır. Yaşadığı hayattan sıkılmış olan Star onlara katılmaya karar verir ve yollara düşer. Star, bu yolculukta hem aşkı hem de hayatı öğrenecektir.
- Felak
İçine kapanık ve sorunlu bir karakter olan Seher, uzun zamandır Erhan diye birine aşıktır. Ancak duyguları karşılık görmemektedir. Erhan, Seher'in kuzeni Nilay ile evlendikten sonra Seher'in psikolojisi daha da bozulur. Onların mutluluğunu içten içe kıskanan Seher, büyü yaptırarak mutluluklarını bozmaya karar verir. Ancak başvurduğu bu yol, korkunç ve karanlık varlıkların musallat olmasına sebep olacaktır.
- Gölge
Gülay ve Tarık yeni evlidir. Gülay istediği gibi bir iş bulamamıştır. Sorunsuz bir hayat süren ikiliyi, Tarık’ın şirketi için bulunduğu bir kutlamada mankenlerle vakit geçirdiği akşam kötü bir olay beklemektedir. Aynı akşam eşi sinir krizi geçirip hastaneye yatırılır. İyileşmesi zor görünen Gülay ise birdenbire iyileşir ve farklı biri gibi davranmaya başlar.
- Kabakçığın Hayatı / Ma vie de courgette
Icare, 9 yaşında öksüz ve yetim kaldıktan sonra polis memuru Raymond tarafından bir yetimhaneye yerleştirilir. Icare, burada Courgette (Kabak) takma adını kullanmaya başlar. Başlarda yetimhaneden nefret etse de zaman içinde Raymond'ın da desteğiyle burayı sevmeye başlar. Gerçek sevgiyi ve dostluğu keşfeder.