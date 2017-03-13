﻿
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Mart 2017 Perşembe 21:07

13 Yaşında çocuğu hamile bıraktı

İzmir'in Kiraz ilçesinde ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki M.A. ile birlikte olup, hamile bıraktığı ileri sürülen 28 yaşındaki Y.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

13 Yaşında çocuğu hamile bıraktı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

  
13 Yaşında çocuğu hamile bıraktı

İzmir'in Kiraz ilçesinde ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki M.A. ile birlikte olup, hamile bıraktığı ileri sürülen 28 yaşındaki Y.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İzmir’in Kiraz ilçesinin kırsal Örencik Mahallesi'nde yaşayan Ayaydın Ailesi'nin 13 yaşındaki kızı M.A., geçen 13 Mart akşamı rahatsızlandı. Ailesi tarafından Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A.'nın 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Hastane polisi, M.A.'nın yaşının küçük olması nedeniyle durumu Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Jandarmaya teslim edilen M.A., ifadesinde 28 yaşındaki Y.K.'nin kendisiyle birkaç kez birlikte olduğunu söyledi. Bunun üzerine küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen Y.K., Olgunlar Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınıp, tutuklandı.M.A. ise Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğü tarafından devlet koruması altına alındı.
Posta

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
13 Yaşında Hamile
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Boğazı'nda sis ulaşımı etkiliyor İstanbul Boğazı'nda sis ulaşımı etkiliyor
Şoray Uzun ölümden döndü: Arabasına TOMA çarptı Şoray Uzun ölümden döndü: Arabasına TOMA çarptı
Şeyh Said'li 'Evet' pankartı kaldırıldı Şeyh Said'li 'Evet' pankartı kaldırıldı
Son Dakika deprem; Çanakkale'de deprem oldu, 4.5 Son Dakika deprem; Çanakkale'de deprem oldu,...
Emekli ve yaşlılara seks tuzağı kurarken yakalandılar Emekli ve yaşlılara seks tuzağı kurarken yakalandılar
İstanbul'da büyük arama; 12.00 - 15.00 arası her yerde arama var İstanbul'da büyük arama; 12.00 - 15.00 arası...
Yukarı Çık

İstanbul Boğazı'nda sis ulaşımı etkiliyor
İstanbul Boğazı'nda gece saatlerinde başlayan yoğun sis etkisini sabah erken saatlerde de sürdürüyor.

Haberi Oku