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'1,5 Adana' ödüle doymuyor

Çukurova Üniversitesi öğrencileri tarafından dizayn edilen, 1 liralık enerjiyle yaklaşık 150 kilometre yol alabilen "1,5 Adana" adlı elektrikli otomobil, şimdiye kadar katıldığı 4 TÜBİTAK yarışından da ödülle döndü.

'1,5 Adana' ödüle doymuyor

Çukurova Üniversitesi öğrencileri tarafından dizayn edilen, 1 liralık enerjiyle yaklaşık 150 kilometre yol alabilen "1,5 Adana" adlı elektrikli otomobil, şimdiye kadar katıldığı 4 TÜBİTAK yarışından da ödülle döndü.

13 Eylül 2017 Çarşamba 12:30
'1,5 Adana' ödüle doymuyor

ADANA(AA) - Çukurova Üniversitesi öğrencileri tarafından 2013'te dizayn edilen, 1 liralık enerjiyle yaklaşık 150 kilometre yol alabilen "1,5 Adana" isimli iki kişilik elektrikli otomobil, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) düzenlenen 4 yarışta 4 ödül aldı.

Görüntüsünün yanı sıra kenti simgeleyen ismiyle dikkati çeken araç, son olarak TÜBİTAK tarafından ağustosta Kocaeli'de düzenlenen Alternatif Enerjili Araç Yarışları'nda "En az enerji harcayarak 30 tur atma" mücadelesinde, rakibi 31 aracı geçti. "1,5 Adana", 60 kilometreyi yaklaşık 65 kuruşluk enerji sarfiyatıyla aşarak birinci oldu.

Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başkanı ve Çukurova Elektro Mobil Takımı Danışmanı Prof. Dr Hüseyin Akıllı, AA muhabirine, bir öğrenci projesi olarak başladıkları elektrikli araç dizaynında 30 kişilik ekiple çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Projeye 2013'te başladıklarını ifade eden Akıllı, o tarihten bu yana TÜBİTAK tarafından düzenlenen 4 yarışa katıldıklarını kaydetti.

"Altyapı ve desteğe ihtiyacımız var"

Akıllı, aracın 2014'te "Kurul Özel Ödülü", 2015'te "Tanıtım ve Yaygınlaştırma", geçen sene "En İyi Dizayn" ve bu yıl da "Alternatif Enerjili Araç" yarışlarında birincilik ödülü aldığını bildirdi.

Aracı son olarak 22-24 Eylül'de İstanbul'da yapılacak "Shell Eco-Marathon" yarışlarına hazırladıklarını bildiren Akıllı, yurt dışından da katılımcıların yer alacağı organizasyondan birincilikle dönmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Akıllı, "Türkiye'de şu an milli elektrikli araç oluşturma çabası var. TÜBİTAK da bu çabayı üniversitelere yayma hedefinde. Bu konuda Ar-Ge çalışmalarımızı ilerlettik. En büyük hedefimiz yarış araçlarından ziyade, 4 kişilik, Türkiye içerisinde kullanılacak araç üretebilmek. Bu anlamda altyapı ve desteğe ihtiyacımız var." diye konuştu.

"Maksimum hızı 84 kilometre saate ulaşıyor"

Makine Mühendisliği Bölümü araştırma görevlisi Çağrı Uzay ise 4 yıldır takımda akademik sorumlu olarak çalıştığını söyledi.

Uzay, "Aracın bataryası 3-4 saatte full seviyeye geliyor, batarya elektrikli bir araç. Aracımız 1 liraya yaklaşık 150 kilometre yol gitmektedir. Maksimum hızı 84 kilometre saate ulaşmaktadır. Araç, bu yıl Türkiye şampiyonudur. Biz elde ettiğimiz bu mühendisilik bilgisini 4 kişilik binek araç noktasına taşımak istiyoruz. Araç, elektrik motoru hariç, tamamen yerlidir. Elektrik motorunda da Ar-Ge faaliyetlerini yürütüyoruz." dedi.

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AdanaArabaTeknolojiTÜBİTAKYaris
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