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15 Temmuz kahramanları Sincan'da bir araya gelecek

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olanların yakınları ile 15 Temmuz gazileri darbe davalarına dikkat çekmek için 1 Aralık Cuma günü duruşmaların görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bir araya gelecek.

15 Temmuz kahramanları Sincan'da bir araya gelecek

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olanların yakınları ile 15 Temmuz gazileri darbe davalarına dikkat çekmek için 1 Aralık Cuma günü duruşmaların görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bir araya gelecek.

29 Kasım 2017 Çarşamba 15:14
15 Temmuz kahramanları Sincan'da bir araya gelecek

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında cuntacılarla mücadele verdikleri sırada şehit olanların yakınları ile 15 Temmuz gazileri, "darbe davalarına" dikkat çekmek için 1 Aralık Cuma günü duruşmaların görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bir araya gelerek basın açıklaması yapacak.

Toplantıyı organize eden 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Platformunun sözcüsü gazi Şenol Gençer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla vatandaşların cuntaya karşı tarihi bir direniş verdiğini hatırlatarak, "Alanlarda elde ettiğimiz bu başarıyı, darbecilerin yargılandığı mahkeme salonlarında varlık göstererek taçlandırmalıyız." dedi.

Şehit yakınları ve gaziler olarak darbe girişimi davalarına dikkat çekmek ve vatandaşların duruşmaları yerinde izlemesi için yoğun katılımlı bir etkinlik yapmayı planladıklarını anlatan Gençer, bu kapsamda davaların görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde basın açıklaması yapmak için karar aldıklarını söyledi.

Bu kararı, 15 Temmuz sonrası şehit yakınları ve gaziler için kurulan derneklerle birlikte aldıklarını ifade eden Gençer, basın toplantısına terörle mücadele gazilerinin yanı sıra, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve siyasi parti temsilcilerinin de destek vereceğini belirtti.

"Esas olan adalet arayışına vatandaşlarımızı ortak etmek"

Toplantı sırasında Türk bayrakları dışında siyasi parti ve dernekleri temsil eden bayrak, flama ve rozetlerin kullanılmayacağını vurgulayan Gençer, "Burada esas olan şehit yakınları ile gazilerin kendi çabalarıyla mahkeme salonlarında sürdürdükleri adalet arayışına vatandaşlarımızı ortak etmektir. O gece ülkesinin geleceği için bedenini tanklara siper yapanların mücadelesine bağlılıklarını bir daha göstermek, adalet arayışımızın son güne kadar devam edeceğini haykırmak için 15 Temmuz'daki gibi yeniden bir araya geleceğiz." diye konuştu.

Basın açıklamasına katılmak isteyen şehit yakını, gazi ve vatandaşlar için Ulus'taki Melike Hatun Camisi'nin önünden araçların kaldırılacağını ifade eden Gençer, basın açıklamasının ardından katılımcılarla birlikte devam eden duruşmaları izleyeceklerini söyledi.

Toplantıya yaklaşık 3 bin kişinin katılmasının beklendiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
FETÖSincan Ceza İnfaz Kurumları KampüsüTürkiye
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