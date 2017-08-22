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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çalışmalar sona erdi

Üstyapı çalışmaları tamamlanan köprüde üç şerit gidiş, üç şerit geliş olmak üzere hizmet veriliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çalışmalar sona erdi

Üstyapı çalışmaları tamamlanan köprüde üç şerit gidiş, üç şerit geliş olmak üzere hizmet veriliyor.

22 Ağustos 2017 Salı 07:21
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çalışmalar sona erdi

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından üç şerit gidiş, üç şerit geliş olmak üzere hizmet verilmeye başlandı.

Köprüde 12 Haziran'da başlayan ve 4 aşamada yürütülen üstyapı yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla araç geçişlerindeki trafik yoğunluğunun da azaldığı görüldü.

Asfaltın yanı sıra köprüde yalıtım ve genleşme derzlerinin yer aldığı üstyapının tümünün bitirildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çalışmalar planlandığı tarihten erken tamamlandı. Çalışmaların 30 Ağustos'ta bitirilmesi planlanıyordu.

Öte yandan, köprüde toplam 36 bin 86 metrekarelik ana açıklıkta ve 14 bin 580 metrekarelik alanda yüzey yenilemesi yapıldı.

Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri trafiğe açıldı

Bakım ve onarım çalışmaları ile gemi geçişi nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri yeniden ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve zabıta ekipleri gecenin ilk saatlerinde girişlerinde güvenlik önlemi aldıkları Haliç üzerindeki Atatürk ve Yeni Galata Köprülerini araç ve yaya trafiğine kapattı.

Atatürk Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları 4,5 saat sürdü. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu köprüde yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.

Yeni Galata Köprüsü'nün ise iki taraflı olarak açılmasının ardından Haliç'teki tersaneden yola çıkan gemi güvenli bir şekilde geçtikten sonra köprü kapandı. Böylece köprü araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı. Gemi geçişi dolayısıyla köprüden 1,5 saat ulaşım sağlanamadı.

Muhabir: Selami Küçükoğlu, İlyas Kaçar

Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Şehitler KöprüsüBakımOnarım çalışmalarıTürkiye
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