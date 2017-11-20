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'180 milyon çocuğun geleceği ebeveynlerine göre daha karanlık'

UNICEF dünya genelinde 180 milyon çocuğun geleceğinin ebeveynlerine göre daha karanlık olacağı uyarısında bulundu.

'180 milyon çocuğun geleceği ebeveynlerine göre daha karanlık'

UNICEF dünya genelinde 180 milyon çocuğun geleceğinin ebeveynlerine göre daha karanlık olacağı uyarısında bulundu.

20 Kasım 2017 Pazartesi 16:37
'180 milyon çocuğun geleceği ebeveynlerine göre daha karanlık'

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), küresel ölçekteki ilerlemeye rağmen dünya genelinde 180 milyon çocuğun geleceğinin ebeveynlerine göre daha karanlık olacağı uyarısında bulundu.

UNICEF, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla bir analiz yayımladı.

Analize göre, 37 ülkeden 180 milyon çocuk 20 yıl öncesine göre aşırı yoksulluk, okula gidememe ve şiddetten kaynaklı ölüm riskini daha fazla yaşıyor.

Analizde, çatışmaların ve kötü yönetimlerin hüküm sürdüğü Benin, Kamerun, Madagaskar, Zambiya ve Zimbabve gibi 14 ülkede, günde 1,90 dolardan daha az kazanarak yaşayanların payının arttığı, Suriye ve Tanzanya gibi finansal krizin, hızlı nüfusun ve silahlı çatışmaların yaşandığı 21 ülkede ise ilkokula kayıt yaptıran çocukların sayısında büyük düşüş görüldüğü kaydedildi.

"Her 12 çocuktan birinin geleceği ebeveynlerine göre daha karanlık"

Suriye başta olmak üzere, Orta Afrika Cumhuriyeti, Irak, Libya, Güney Sudan, Ukrayna ve Yemen'de ise 19 yaşından küçükler arasında şiddet olaylarına dayalı ölümlerde artış gözlendiği aktarılan analizde, küresel ölçekteki tüm ilerlemelere rağmen dünyadaki her 12 çocuktan birinin geleceğinin ebeveynlerine göre daha karanlık olacağı uyarısında bulunuldu.

UNICEF Veri, Araştırma ve Politika Direktörü Laurence Chandy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dünyadaki çocukların büyük çoğunluğunun daha önce görülmemiş kazanımlar elde etmesine rağmen, unutulmuş bir azınlığın çocuklarının bu kazanımlardan mahrum olduğuna dikkat çekti.

Çocuklar görüşlerine önem verilmemesinden şikayetçi

UNICEF'in 14 ülkede 9-18 yaş grubundan çocukları kapsayan ve bugün yayımlanan başka bir araştırmasına göre çocuklar, şiddet, terörizm, çatışma, iklim değişikliği, sığınmacı ve göçmenlere karşı kötü davranışlar ve fakirlik gibi küresel konulara ilişkin derin kaygı duyuyor.

Araştırma, Türkiye, Brezilya, Hindistan, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Nijerya, Mısır, Güney Afrika Cumhuriyeti, İngiltere ve ABD'den 11 binden fazla çocuğun katılımıyla yapıldı.

Araştırmaya göre, 14 ülkedeki çocukların yarısı da gelecekleriyle ilgili bir karar alındığında kendi görüşlerine önem verilmemesinden şikayet ediyor. Araştırmada, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki çocukların yüzde 73'ü, İngiltere'de ise yüzde 71'i kendilerine önem verilmeme duygusunu en fazla oranda hisseden ülke çocukları olarak ön plana çıkıyor.

14 ülkedeki çocuklar, dünya liderlerinden, terörizm, yetersiz eğitim ve yoksulluk gibi en önemli küresel sorunlara bir çözüm bulunması için harekete geçilmesini istiyor.

Çocukların sığınmacı endişesi

Söz konusu ülkelerin tamamındaki çocuklar, terörizm ve yetersiz eğitimden eşit derecede kaygı duyarken, Türkiye'deki ve Mısır'daki çocuklar küresel terörizmi önemli bir sorun olarak görüyor.

UNICEF'in araştırma yaptığı 14 ülkenin tamamında, her 10 çocuktan 4’ü dünya genelinde sığınmacı ve göçmen çocuklara yönelik kötü muameleden büyük endişe duyuyor. Türkiye ve Brezilya'daki çocukların yarısından fazlası, Meksika'da da yaklaşık her 5 çocuktan 3'ü dünya genelindeki sığınmacı ve göçmen çocuklara haksız muamele yapılmasından en çok kaygı duyanlar olarak ön plana çıkıyor.

Muhabir: Bayram Altuğ

Anahtar Kelimeler:
çocukDünyaGelecekUNICEF
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