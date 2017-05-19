19 Mayıs Atatürk'ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor.

Kutlamalarda ilk tören Anıtkabir’de yapılacak.Saat 09.00’da Ankara’da yapılacak resmi törende Anıtkabir’e çelenk konulacak.Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 18 silah arkadaşıyla birlikte Bandırma vapuruyla 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ulaşmasının 98’inci yıldönümü, bütün yurtta etkinliklerle kutlanıyor. Büyükşehirlerde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle festivaller düzenlenecek. Samsun ve İzmir’de 3 gün boyunca çok sayıda sanatçı konser verecek.Ankara’daki resmi tören, saat 09.00’da Anıtkabir’e çelenk konulmasıyla başlayacak. Her 19 Mayıs’ta olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin her bir yerinden binlerin buluşma noktasının Anıtkabir olması bekleniyor.Samsun’daki program ise sabah 08.30’da Atatürk Anıtı’na çelenk konulması töreni ile başlayacak. Kentte Gençlik Festivali kapsamında 3 günde 7 sanatçının sahne alacağı bir müzik şöleni gerçekleşecek. Türk Yıldızları ve Solotürk, saat 16.00’da Samsun’da gösteri yapacak.İstanbul’da ise resmi programın yanı sıra ilçe belediyeleri yürüyüşler ve konserler düzenleyecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Meydanı’nda düzenleyeceği etkinliğe katılacak ve Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültür Evi’nin açılışını yapacak. Kılıçdaroğlu, daha sonra Hayko Cepkin konserinde Ataşehirlilerle birlikte olacak. Kadıköy Belediyesi’nin etkinliğinde Manga, Maltepe Belediyesi’nin etkinliğinde ise Atiye konser verecek. İstanbul’da Beşiktaş Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlemeyi planladığı Beşiktaş Gençlik Festivali, güvenlik gerekçesiyle valilik tarafından iptal edildi.