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2 bin rakımlı yaylada kayak merkezi

Ordu'da 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda 650 dönüm alan üzerine inşa edilen Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi açılışı için gün sayıyor.

2 bin rakımlı yaylada kayak merkezi

Ordu'da 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda 650 dönüm alan üzerine inşa edilen Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi açılışı için gün sayıyor.

23 Kasım 2017 Perşembe 14:26
2 bin rakımlı yaylada kayak merkezi

ORDU (AA) - Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda inşa edilen Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi tamamlandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle yapımına 2009'da başlanan kayak merkezi, 25 Kasım'da düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Yaklaşık 650 dönüm alan üzerinde, 50 milyon lira harcanarak tamamlanan merkezin işletmesi 4 yıllığına Türkiye Kayak Federasyonuna devredildi.

Günde 2 bin 500 kişiyi ağırlaması bekleniyor

Türkiye'de denize ve havalimanına en yakın kayak merkezlerinden birisi olma özelliğini de taşıyan tesisin, günde 2 bin 500 kişiyi ağırlaması bekleniyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce sadece hayal olan bir projeyi ilçeye kazandırmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kayak merkezinin başta Ordu olmak üzere bölge turizmine çok ciddi katkı sağlayacağına işaret eden Kaya, "Şu anda bu tesis tam anlamıyla ve dört dörtlük haliyle bitmiş oldu. Günde 2 bin, 2 bin 500 kişiye güvenli şekilde kayak yapma imkanı sağlayacak tesisin ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaya, kayak merkezinin deniz ve havalimanına uzaklığının yaklaşık 60 kilometre olduğuna dikkati çekerek ulaşımın 35-40 dakika olmasının kayak tutkunları için avantaj olduğunu dile getirdi.

Kayak merkezi kompleksi içerisinde dağevi mimarisinde 8 yapı ve 2 telesiyej mekanik hattı bulunduğunu belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Ayrıca bin 750 rakımdan 2 bin rakıma çıkılacak, yaklaşık 5 bin metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğinde iki parkur alanı oluşturuldu. Tesis içindeki binalarda da sağlık merkezi, bilet ve kayak malzemeleri satış noktaları, alt ve üst istasyonda yeme içme tesisleri, konukevi ve teknik altyapı binası da bulunmakta."

Anahtar Kelimeler:
Çambaşı Kış Sporları Ve Kayak MerkeziÇambaşı YaylasıTürkiye
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