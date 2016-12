2016’da Vizyona Giren En İyi Aşk Filmleri

Senden Önce Ben

Brooklyn

Carol

Cafe Society

İkinci Şans

Müttefik

İkimizin Yerine

Hayat Işığım

Dünyanın En Güzel Kokusu

Kim Kadın Kim Koca

2016’nın sonuna doğru yaklaşırken, bu yıl vizyona giren aşk filmlerini inceledik ve içlerinden en iyi 10 tanesini seçtik. Dışarıdaki buz gibi havaya rağmen içinizi ısıtacak en romantik filmler bu listede. Şimdi hemen kendinize bir kahve yapın ve listeden bir film seçip izlemeye başlayın. İşte duygusal romantiklerin mutlaka izlemesi gereken 2016 yılının en iyi aşk filmleri Lou, küçük bir cafede garsonluk yapan hayat dolu bir kızdır. Will ise iki yıl önce geçirdiği kazadan sonra felç geçiren ve başkalarına bağımlı bir hayat sürdüren bir adamdır. Ailesi, Will'e bakması için bir bakıcı tutmaya karar verir. Tam da bu sırada Lou işten çıkarılır ve yeni bir iş aramaya başlar. Böylece, birbirine oldukça zıt karakterlerde olan ikilinin yolları kesişmiş olur ve zamanla aralarında kopmayacak bir bağ oluşur.Eilis İrlanda’da yaşayan genç bir kadındır. Yaşam koşullarından dolayı annesini İrlanda’da bırakarak New York’a yerleşir. Ancak burada geçirdiği günler boyunca eski yaşantısını özler. New York’ta Jim adında bir adamla tanışır ve onun sayesinde hasretle geçen günlerini geride bırakır. Eilis artık Jim’e aşıktır, ancak bir süre sonra ülkesine dönmesi gerekince aşık olduğu adam ile eski yaşantısı arasında bir seçim yapması gerekir.2016 şubatının vizyondaki filmler inden biri olan Carol, ilginç bir konuya sahip. Carol, 30’lu yaşlarında, bir çocuk annesi, sosyetik ve güzel bir kadındır. Güzel olmasının yanı sıra hayatı da o derece güzeldir ve bir çok kadının istediği hayatı yaşamaktadır. Kocasından ayrılıp kızının velayetini almak isteyen Carol bunun için mücadele etmektedir. Bir gün Therese adında bir kadınla tanışır. Carol ile Therese’nin yakınlaşması, her iki kadının da hayatında yeni bir pencere açar.Yaşadığı hayattan sıkılan Bobby Dorfman, evini ve babasının kuyumcu dükkanını bırakarak, dönemin popüler film yıldızlarının menajerliğini yapan dayısının yanına gitmeye karar verir. Ancak, dayısının ajansında çalışmaya başladıktan sonra Hollywood'un hayal ettiği gibi olmadığını anlar. Bu sırada dayısının sekreterine aşık olur. Burada edindiği acı-tatlı deneyimler Bobby'yi bambaşka bir adam yapar.Yasemin, matematik öğretmenliği yapan ve geçmişte yaşadığı problemli evliliğinin izlerini hayatından silmeye çalışan bir kız çocuğu annesi bir kadındır. Cemal ise ünlü bir restoranın sahibi olan tek çocuk babası bir adamdır. Bir gün, adımlarını daha dikkatli atan hassas bir kadın olan Yasemin ile gününü gün eden gamsız bir adam olan Cemal'in yolları kesişir. Başlarda hiç anlaşamasalar da zamanla aralarında duygusal bir yakınlaşma başlar.İkinci Dünya Savaşı'nın sürdüğü yıllarda orduda görev alan Amerikalı Max Vatan, 1942 yılında bir görev için Kuzey Afrika'ya gittiğinde Marianne Beausejour adında Fransız bir kadınla tanışır. Kısa süre içinde yakınlaşarak birbirlerine aşık olan istihbarat subayı Max Vatan ile direniş savaşçısı Marianne Beausejour'un birbirlerinden sakladıkları çok büyük sırları vardır ve aşkları büyük bir sınavdan geçecektir.Çiçek, küçük bir kasabada sıradan bir hayat yaşayan, ailesinin baskılarından bunalmış, hayatı sorgulayan genç bir kızdır. Bir gün okula Doğan adında yeni bir edebiyat öğretmeninin gelmesiyle hayatı değişir. Çiçek ile Doğan birbirlerinden uzak durmaya çalışsalar da aralarındaki çekime engel olamazlar. İkili arasında büyük bir yasak aşk başlar. Bu durum sadece ikisinin değil, Çiçek'in ailesinin kaderinde de köklü değişikliklere sebep olacaktır.Çanakkale Savaşı'nın ardından, Avustralya'da deniz feneri bekçiliği yapan gazi Tom Sherbourne ile karısı Isabel, sakin bir yaşam sürdürmektedirler. En büyük hayalleri bir çocuk sahibi olmaktır. Bir gece kıyıya bir sandal vurur. Sandalın içinde bir kız bebek ile ölü bir adam bulurlar. İkili, bu durumdan kimseye bahsetmeyerek bebeği sahiplenmeye karar verirler.Aradaki duygular tükendiğinde ilişkisini yeni bir hale sokmanın gerekli olduğuna inanan Hakan ve Hakan’ın her zor anında onun yanında olan en yakın arkadaşı Derya hikayemizin kahramanları. Hakan söz yazarıdır. İkisi de evliliğe sıcak bakmasa da bir aile kurma, anne ya da baba olma hayali kurmaktadırlar.Kia, kadınların evde oturup çocuklarının yanında olmasına karşı çıkan başarılı bir iş kadınıdır ve kariyerinde belli bir yere gelmek istemektedir. Kabir ise iş hayatında olmasına rağmen iş hayatından çok evde yaşamayı seven bir adamdır. Kia ve Kabir tanışır ve evlenirler. Evlilikleri oldukça iyi giderken, Kia bir röportajda Kabir’den bahseder ve ilişkileri değişmeye başlar.