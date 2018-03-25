2018'in 'kitap kurtları' belirlendi

ANKARA (AA) - Burcu Çalık - AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, her yıl olduğu gibi bu yıl da kitap okumayı özendirmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan Kütüphane Haftası'nda Kültür ve Turizm Bakanlığınca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

En genci 7, en yaşlısı ise 64 yaşında

Bu kapsamda Ankara'daki kütüphanelerden yıl içerisinde en çok kitap ödünç alıp okuyan vatandaşlar Ankara Valiliğince belirlendi. Her yıl gelenekselleşen bir şekilde valilikle "kitap kurtlarını" ödüllendiren Bakanlık, bu yıl da en çok kitap okuyan 8 okuyucuya hediyeler verecek.

Kütüphane Haftası'nın ilk gününde gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikte, hediye alacak kitap kurtlarının en genci 7, en yaşlısı ise 64 yaşında. En çok kitap ödünç alan okuyucuların 6'sını 7-12 yaş aralığındaki çocuklar oluşturuyor. "Okumanın yaşı yok" dedirttiler

Hediye alacaklar arasında en çok kitap ödünç alıp okuyan kişi, 7 yaşındaki Nar Cömert. Nar, Or-An Sevgi Yılı Halk Kütüphanesi'nden bir yılda tam 236 kitap ödünç alarak okudu.

12 yaşındaki Elif Sude Akkuş, Sincan İlçe Halk Kütüphanesinden ödünç aldığı 230 kitabı okurken, 64 yaşındaki Nuri Şahin, Keçiören Cemil Meriç Halk Kütüphanesinden aldığı 200 kitabı, 10 yaşındaki Tuba Cantürk, Mamak İlçe Halk Kütüphanesinden aldığı 105 kitabı, 10 yaşındaki Mehmet Yavuz Ünal, Ayaş İlçe Halk Kütüphanesinden aldığı 101 kitabı okuyarak, bu yılın "kitap kurtları" arasına girdi.

Ayrıca Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesinden 92 kitap ödünç alan 12 yaşındaki İbrahim Yusuf Özdemir, Gölbaşı İlçe Halk Kütüphanesinden 71 kitap ödünç alan 36 yaşındaki Dede Kara ile Pursaklar Saray İlçe Halk Kütüphanesi'nden 65 kitap ödünç alan 11 yaşındaki Ezginaz Gündede de bu yıl ödüllendirilecek isimler arasında yer alıyor.