Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104001
ALTIN
145.411
DOLAR
3.5083
STERLİN
4.7586
EURO
4.1894
Ali Koç seçim hazırlıklarına başladı
Ali Koç seçim hazırlıklarına başladı
Beşiktaşlı futbolcular derbide “siftah“ peşinde
Beşiktaşlı futbolcular derbide “siftah“ peşinde
Ali Koç başkanlık için ilk adımı atıyor
Ali Koç başkanlık için ilk...
Real Madrid ligde ilk yenilgisini aldı
Real Madrid ligde ilk yenilgisini...
Efsane antrenör Ivkovic jübile yaptı
Efsane antrenör Ivkovic jübile yaptı

21. dönem POMEM başvuru şartları belli oldu

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 21. dönem için başvuru yapacak ön lisans ve lisans mezunlarında aranan şartlar açıklandı.

21. dönem POMEM başvuru şartları belli oldu

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 21. dönem için başvuru yapacak ön lisans ve lisans mezunlarında aranan şartlar açıklandı.

21 Eylül 2017 Perşembe 23:06
21. dönem POMEM başvuru şartları belli oldu

ANKARA (AA) - Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 21. dönem için başvuru yapacak ön lisans ve lisans mezunlarında aranan şartlar belli oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21. dönem POMEM için lisans mezunu bin kadın ve 10 bin erkek ile ön lisans mezunu 200 kadın ve bin 800 erkek, toplam 13 bin polis memuru adayı için ön başvurular, 25 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" adresinden online olarak alınacak.

Açıklamada, POMEM adayları için aranan şartlar şöyle sıralandı:

"31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak, lisans mezunları için yapılan 2016 veya 2017 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 veya 2017 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden KPSS P3 puan türünden en az 48 ve üzeri puan almış olmak, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 70 ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 puan türünden en az 56 ve üzeri puan almış olmak."

POMEM'de eğitim görecek öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderlerinin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacağı belirtilen açıklamada, sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususların, "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edileceği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel MüdürlüğüPolis Akademisi BaşkanlığıPOMEM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da dolu ve yağmur etkili oldu
İstanbul'da dolu ve yağmur etkili oldu
Paşayeva: Türkiye güçlü olursa, Türk devletleri güçlü olacaktır
Paşayeva: Türkiye güçlü olursa, Türk devletleri güçlü olacaktır
Lavrov: NATO, soğuk savaş iklimini yeniden yaratmaya çalışıyor
Lavrov: NATO, soğuk savaş iklimini yeniden yaratmaya çalışıyor
Erdoğan'ın konuşmasını provoke etmeye çalışan 4 PKK/YPG'liye gözaltı
Erdoğan'ın konuşmasını provoke etmeye çalışan 4 PKK/YPG'liye gözaltı
ABD ile Rusya arasında Deyrizor görüşmesi gerçekleşti
ABD ile Rusya arasında Deyrizor görüşmesi gerçekleşti
Erdoğan-Trump görüşmesi başladı
Erdoğan-Trump görüşmesi başladı
Konya şehidini bekliyor: Akören'e şehit ateşi düştü
Konya şehidini bekliyor: Akören'e şehit ateşi düştü
Fransa'da çalışanlar ikinci kez meydanlara indi
Fransa'da çalışanlar ikinci kez meydanlara indi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim