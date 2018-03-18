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'250 bin şehide 250 bin hatim okuttuk'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, "Çanakkale'yi geçilmez kılan 250 bin şehidimizi anmak için buradayız. Onların ruhu için bütün Türkiye'de 250 bin kadar hatim okuttuk." dedi.

'250 bin şehide 250 bin hatim okuttuk'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, "Çanakkale'yi geçilmez kılan 250 bin şehidimizi anmak için buradayız. Onların ruhu için bütün Türkiye'de 250 bin kadar hatim okuttuk." dedi.

18 Mart 2018 Pazar 18:53
'250 bin şehide 250 bin hatim okuttuk'

ÇANAKKALE (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Çanakkale'yi geçilmez kılan 250 bin şehidimizi anmak için buradayız. Onların ruhu için bütün Türkiye'de 250 bin kadar hatim okuttuk." dedi.

Prof. Dr. Erbaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Çanakkale'yi Çanakkale Şehitleri KKTC'de anıldı kılan 250 bin şehidimizi anmak için buradayız. Onların ruhu için bütün Türkiye'de 250 bin kadar hatim okuttuk. Bu hatimlerin dualarını burada yaptık." diyen Erbaş, ramazana kadar Türkiye'deki birçok ilden din görevlilerinin Çanakkale'ye gideceğini, burada şehitler için Kuran okuyup dua edeceklerini bildirdi.

Erbaş, şunları kaydetti:

"İnşallah ramazan ayına kadar Türkiye'den pek çok ilden buraya din görevlilerimiz gelecekler. Şehitlerimiz için Kuran okuyacaklar, dua edecekler. Yapılan hatimlerin dualarını edecekler. Bundan sonra bu projemizi uygulamaya çalışacağız. Gelecek yıllarda da bu projeyi devam ettirmeye çalışacağız. Vatanımız için askerlerimizin yanında en büyük destekçileri din görevlileridir. Bir yazarımızın ifadesiyle sarıklı mücahitlerdir. Onlar sadece kürsülerde, minberlerde değil gerektiğinde cephedeki askerlerimizin yanında onlara manevi destek veriyorlar ve aynı zamanda cephelerde savaşmış pek çok din hizmetlerinde bulunmuş olan kardeşlerimiz var."

Millet olarak el birliğiyle vatanının bölünmez bütünlüğü için ellerinden gelen her türlü gayreti göstereceklerini vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"Şu anda gerek sınır içinde gerekse sınır ötesinde Zeytin Dalı Harekatı münasebetiyle Afrin'de mücadele eden terör örgütlerini temizlemeye çalışan ve zafere adım atmış olan tüm kardeşlerimizi, askerlerimizi, komutanlarımızı buradan tebrik ediyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize acil şifalar ve hayırlı ömürler diliyorum. Cenab-ı Hak vatanımızı, milletimizi, ezanımızı, bayrağımızı korumak ve tüm manevi değerlerimiz için mücadele etme ruhunu bizlere nasip eylesin diyorum."

Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleDiyanet İşleri Başkanı (DİB) Prof. Dr. Ali Erbaş
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