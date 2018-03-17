ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içi ve dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 10-16 Mart tarihlerinde, terör örgütü PKK/KCK'nın barınma amaçlı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Tunceli ve Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 27 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda, 36 piyade tüfeği, doçka uçaksavar makineli tüfeği, 5 makineli tüfek, iki zagros keskin nişancı tüfeği, iki RPG-7 roketatar, av tüfeği, 5 tabanca, bomba atar, lav silahı, iki güdümlü tanksavar füze mühimmatı, iki anti personel mayını, 6 havan mühimmatı, 45 bin 240 muhtelif hafif silah mühimmatı, bin 600 doçka uçaksavar makineli tüfek mühimmatı, 37 el bombası, aydınlatma fişeği, 73 roketatar mühimmatı, 57 roketatar sevk fişeği, bin 275 kilo amonyum nitrat, 5 kilo tahrip kalıbı, 221 kilo C-4 patlayıcı madde, 49 fünye, 32 muhtelif şarjör, 5 el dürbünü, 4 el telsizi ve 8 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen mutfak tüpü ele geçirildi.

27 el yapımı patlayıcının imha edildiği operasyonlarda teröristlere ait 51 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi.

Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik sınır hattında alınan tedbirler sonucu 25,9 kilo uyuşturucu, 507 litre kaçak akaryakıt, 27 bin 200 paket kaçak sigara, 22 kaçak silah ve cep telefonu ele geçirildi.

Etkili hudut denetim ve kontrolleriyle sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 bin 569 kişi yakalandı.

Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 4 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı

Suriye'nin kuzeyinde hudut güvenliğini sağlamak, terör örgütü DEAŞ'ın tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilenlerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak ve yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek amacıyla düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında TSK unsurlarınca desteklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Azez ve Cerablus arasındaki 243 yerleşim yeri ile 2 bin 15 kilometrekare alanı kontrolü altında tutuyor.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken, terör örgütü KCK/PYD/YPG/PKK ve DEAŞ mensuplarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Harekat kapsamında özellikle Azez-Mare ile Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilirken bölgede yürütülen normalleşme çalışmalarına katkı sağlanıyor.İdlib'deki faaliyetler

İdlib'de Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapıyor.

Bu kapsamda 13 Ekim 2017'de 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017'de 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017'de 3 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilirken yıl içinde de çalışmalara devam edildi.

TSK tarafından 5 Şubat'ta 6 Numaralı Gözlem Noktası, 9 Şubat'ta 7 Numaralı Gözlem Noktası, 15 Şubat'ta 8 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilirken, bugün ise 4 No'lu Gözlem Noktası oluşturuldu.

Diğer gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülürken TSK unsurları, bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde yürütüyor.

Zeytin Dalı Harekatı

TSK tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak maksadıyla 20 Ocak saat 17.00'de başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın planlama ve icrasında yalnızca teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak mevzisi, silah, araç ve gereçler hedef alınırken sivillerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3569 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmalarda bugüne kadar 45 asker şehit oldu, 226 asker yaralandı. Operasyon sırasında yaralanan 143 asker tedavilerinin tamamlanmasının ardından görevlerine döndü.

Muhabir: Sinan Uslu



