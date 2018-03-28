İSTANBUL (AA) - İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Genel Sekreteri Kaya Kartal, "Cezaevlerinde 20-25 yılı aşkın sürelerdir tutulan 28 Şubat mahpusları, başbakanından cumhurbaşkanına hemen her etkili ve yetkili ismin beyanlarına rağmen cezaevlerinde tutulmaya devam ediliyor." dedi.

MAZLUMDER üyeleri, "Siyasi yargı kararları iptal edilsin", "28 Şubat son olsun", "Siz sustukça biz ölüyoruz" yazılı dövizler taşıyarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı.

Burada, "28 Şubat zulmü devam ediyor" başlıklı basın açıklamasını okuyan Kartal, şunları kaydetti:

"Cezaevlerinde 20-25 yılı aşkın sürelerdir tutulan 28 Şubat mahpusları, başbakanından cumhurbaşkanına hemen her etkili ve yetkili ismin beyanlarına rağmen cezaevlerinde tutulmaya devam ediliyor. 28 Şubatın hemen her çevrede darbe olarak adlandırıldığı, bir kısım 28 Şubatçının müebbet hapis cezası talebiyle yargılandığı, brifingli ya da paralel yargının elemanları olup kritik mahkemelerde görev yapan hakim ve savcıların ihraç ve tutuklamalara muhatap olduğu, örgütçülerin başka kişileri örgütçü diyerek soruşturduğunun ve cezalandırdığının ortaya çıktığı bir dönemde 28 Şubat süreci yargılamalarına meşru yargılama muamelesi yapmanın açık bir zulüm olduğunu defalarca vurgulamamıza rağmen bırakın hukuku, mantık ilkelerine bile aykırı olan bu zulmün halen devam ettirilmesinin bir izahı yoktur."

Kartal, MAZLUMDER olarak 28 Şubat sürecindeki siyasi yargı kararlarının iptal edilerek mahpusların serbest bırakılıp adil bir şekilde yeniden yargılanmalarını talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Grup, basın açıklamasından sonra dağıldı.

Muhabir: Emin İleri