İSTANBUL (AA) - İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Genel Sekreteri Kaya Kartal, "Cezaevlerinde 20-25 yılı aşkın sürelerdir tutulan 28 Şubat mahpusları, başbakanından cumhurbaşkanına hemen her etkili ve yetkili ismin beyanlarına rağmen cezaevlerinde tutulmaya devam ediliyor." dedi.
MAZLUMDER üyeleri, "Siyasi yargı kararları iptal edilsin", "28 Şubat son olsun", "Siz sustukça biz ölüyoruz" yazılı dövizler taşıyarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı.
Burada, "28 Şubat zulmü devam ediyor" başlıklı basın açıklamasını okuyan Kartal, şunları kaydetti:
Kartal, MAZLUMDER olarak 28 Şubat sürecindeki siyasi yargı kararlarının iptal edilerek mahpusların serbest bırakılıp adil bir şekilde yeniden yargılanmalarını talep ettiklerini sözlerine ekledi.
Grup, basın açıklamasından sonra dağıldı.
Muhabir: Emin İleri