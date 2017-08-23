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"3 çağrıdan 2'si Sivas'tan karşılanıyor"

- Garanti Bankası'nın Sivas'taki çağrı merkezinin yeni binası, törenle hizmete girdi - Genel Müdür Erbil: - "Garanti Bankası'nın çağrı merkezini arayan müşterilerimizin 3'te 2'si Sivas'taki değerli arkadaşlarımız tarafından karşılanıyor. Dünyanın, Türkiye'nin her tarafından alınan 3 çağrının 2'si artık Sivas'tan ses buluyor"

"3 çağrıdan 2'si Sivas'tan karşılanıyor"

- Garanti Bankası'nın Sivas'taki çağrı merkezinin yeni binası, törenle hizmete girdi - Genel Müdür Erbil: - "Garanti Bankası'nın çağrı merkezini arayan müşterilerimizin 3'te 2'si Sivas'taki değerli arkadaşlarımız tarafından karşılanıyor. Dünyanın, Türkiye'nin her tarafından alınan 3 çağrının 2'si artık Sivas'tan ses buluyor"

23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:48

SİVAS (AA) - Garanti Bankası'nın Sivas'taki çağrı merkezinin yeni hizmet binası törenle açıldı.

Sivas Valisi Davut Gül, Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki yeni hizmet binasının açılış töreninde, 9 yıl önce 60 kişiyle başlayan çalışmanın, bugün 600 kişilik istihdama ulaştığını belirtti.

Çağrı merkezinin kentte en çok istihdam sağlayan 10 yerden biri olduğuna dikkati çeken Gül, "Sivas'a güvenen, Sivas'a inanan Garanti Bankası'nın önceki ve şimdiki yöneticilerine teşekkür ediyorum. Sivas emin şehir, emin şehir olmasa Gazi Mustafa Kemal, burada 108 gün kalmazdı. Sivaslılar emin insanlar, yatırıma açık insanlar." dedi.

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil de banka olarak büyüdüklerini ve büyümeye devam ettiklerini dile getirerek "Ne mutlu ki bugünlere geldik. Garanti Bankası bünyesinde 19 bine yakın çalışanımız var, çağrı merkezi çalışan sayısı bin 200'lere gelmiş durumda. Hepsi de bizim için büyük gelecek vaat eden genç arkadaşlarımız." diye konuştu.

Sivas'taki çağrı merkezinin temelini 9 yıl önce attıklarını anımsatan Erbil, 60 kişiyle başladıklarını ancak yeni hizmet binasıyla bu sayıyı 10 kat artırarak 600'lere çıkardıklarını kaydetti.

Erbil, gerek sektör gerek de Garanti Bankası olarak gençlere istihdam olanağı sağladıklarına değinerek, "Çağrı merkezinde çalışan arkadaşlarımızın yaş ortalamaları 26 bile değil. 25'in az üzerinde. Dolayısıyla bu bize büyük mutluluk veriyor. Çalışanlarımızın yüzde 70'i de kadınlarımızdan oluşuyor. O yüzden gururluyuz, mutluyuz, umarız bu şekilde devam eder." ifadelerini kullandı.

Merkezin 6 bin metrekarelik kapalı alana sahip olduğunu aktaran Erbil, merkezde çalışma alanlarının yanı sıra spor salonu, hobi odaları ve kütüphanenin de bulunduğunu söyledi.

Erbil, Sivas'ın öneminin her geçen arttığını vurgulayarak, "Garanti Bankası'nın çağrı merkezini arayan müşterilerimizin 3'te 2'si Sivas'taki değerli arkadaşlarımız tarafından karşılanıyor. Dünyanın, Türkiye'nin her tarafından alınan 3 çağrının 2'si artık Sivas'tan ses buluyor." dedi.

Konuşmaların ardından Gül, Erbil ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, açılış kurdelesini kesti. Gül ve beraberindekiler daha sonra çağrı merkezini gezdi.

Anahtar Kelimeler:
çağrı MerkeziGaranti Bankası
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