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30 bini aşkın Arakanlı Müslüman dağlık arazide sıkışıp kaldı

Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeyi başaramayan 30 bini aşkın Arakanlı Müslüman'ın sınır bölgesindeki dağlık arazide sıkışıp kaldığı belirtildi.

30 bini aşkın Arakanlı Müslüman dağlık arazide sıkışıp kaldı

Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeyi başaramayan 30 bini aşkın Arakanlı Müslüman'ın sınır bölgesindeki dağlık arazide sıkışıp kaldığı belirtildi.

05 Eylül 2017 Salı 16:46
30 bini aşkın Arakanlı Müslüman dağlık arazide sıkışıp kaldı

ANKARA(AA) - Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin, Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik saldırılarından kaçan 30 bini aşkın Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş sınırındaki dağlık bölgede sıkıştığı bildirildi.

CNN'in haberine göre, Arakanlı Müslümanların haklarını savunan aktivistler, Arakan'ın kuzeyindeki Maungdaw ve Rathidaung kentlerinden gelerek Bangladeş sınırındaki Naf Nehri'ni geçmeyi başaramayan 30 binden fazla Arakanlı Müslüman olduğunu belirtti.

Aktivistler, bu insanların temel gıda, su ve tıbbi malzemeden yoksun, günlerdir dağlık bölgelerde sıkışıp kaldığına işaret etti.

Merkezi Londra'da bulunan Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN) adlı kuruluşun yöneticilerinden Kyaw Win, yaptığı açıklamada, "Bu en savunmasız durumdaki insan hayatları bir an önce kurtarılmalıdır." dedi.

"Artık mermilerini harcamayacaklar"

Öte yandan Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Başkanı Hla Kyaw, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ordu, Arakanlı Müslümanları vurarak öldürmek yerine köylerinden uzaklaştırmaya başladı." şeklinde konuştu.

Ordunun, zaten Arakanlı Müslümanların Bangladeş sınırını geçmeye çalışırken ya da dağlarda beklerken ölümle yüze kalacağını bildiğini aktaran Kyaw, "Artık mermilerini harcamayacaklar." ifadesini kullandı.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye gayret ediyor. Birleşmiş Milletler (BM), şu ana kadar 123 binden fazla Arakanlı Müslümanın Bangladeş'e geçtiğini bildiriyor ancak on binlercesinin sınır bölgesindeki bekleyişi sürüyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı ise saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları rakamın binlerce olduğunu iddia ediyor.

Myanmar yönetimi, göç yoluna düşen ya da evsiz kalan Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırılmasına da izin vermiyor.

Anahtar Kelimeler:
Arakanlı MüslümanlarBangladeşDünyaMyanmar
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