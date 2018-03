37. İstanbul Film Festivali, Vodafone Red ile izlenebilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Vodafone Red sponsorluğunda düzenlenecek 37. İstanbul Film Festivali, Vodafone Red'in dijital kurgu ve yenilikleri sayesinde sadece İstanbul’dan değil tüm Türkiye'den izlenebilecek.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında bu yıl ilk kez Vodafone Red tarafından düzenlenecek dijital seanslar çevrim içi film izleme ayrıcalığı sunacak.

Festivalin açılış töreni ve kırmızı halı da internetten canlı izlenebilecek. Bu yıl bir ilke daha imza atılarak festival takipçilerine Sanal Gerçeklik (Virtual Reality - VR) içerikleri sunulacak ve özel sanal gözlükler aracılığıyla interaktif deneyimler yaşatılacak. Diğer yandan, festival merkezinde gerçekleştirilecek söyleşiler ve festivalin ulusal ve uluslararası konuklarıyla yapılacak seçili röportajlar Vodafone TV'den takip edilebilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, sinema gibi ekran sanatlarının dijitalleşmesine önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone Red çatısı altında sponsoru olduğumuz 37. İstanbul Film Festivali’nin dijital kurgularımız ve çözümlerimiz ile yüz binlerce izleyiciye ulaşmasını hedefliyoruz. Festival ile izleyici arasında dijital bir köprü olacak olan yeniliklerimiz sayesinde, festival kapsamında gerçekleşecek pek çok etkinliğin dijital ortamda tüm Türkiye’den takip edilebilmesini sağlayacağız. Türkiye’de ilk kez dijital sinema seansları ve festivalde ilk kez Sanal Gerçeklik gösterimleri düzenleyeceğiz. Sinemaseverlerin festival içerikleriyle dijital platformlarda da buluşmasının heyecan verici olacağına inanıyoruz. Vodafone olarak, sanatta dijitalleşme vizyonumuz doğrultusunda mobil iletişim teknolojilerindeki inovatif gücümüzü seferber ederek kültür-sanat faaliyetlerinin daha fazla kişiye ulaşmasına aracılık etmeyi sürdüreceğiz."





- Gişe yıldızı 12 film Vodafone Red Galaları'nda

Verilen bilgiye göre, Vodafone, 37. İstanbul Film Festivali açılış töreni ve kırmızı halıdan yapılacak canlı yayınla, bu etkinliklerin dijital olarak sadece İstanbul'dan değil tüm Türkiye'den takip edilmesini sağlayacak. Buna göre, 6 Nisan'da düzenlenecek İstanbul Film Festivali açılış galası ve kırmızı halı etkinliği "vodafone.com.tr/Kampanyalar/red-iff" adresinden canlı yayınlanacak.



Vodafone, Türkiye'de ilk defa yapılacak dijital sinema seanslarıyla 37. İstanbul Film Festivali’ni sinemaseverlerin ayağına götürecek. Buna göre, 10,11,12,16 Nisan'da saat 20.00'de gösterimi yapılacak Sonsuz Futbol; Sofra Sırları; Aile; Kuzgunlar isimli filmler çevrimiçi yayınlanacak.

Her seans için katılımın 500 kişiyle sınırlı olacağı dijital sinema seanslarına sadece Vodafone Red'liler giriş yapabilecek. Ayrıca, festivalin Ulusal Kısa Film Yarışması'nda yer alan beş kısa film (Arîn, Toprak, Doğu Yakası, Kaset ve Keçi) 15 Nisan-15 Mayıs'ta yine Vodafone TV’den izlenebilecek.



Vodafone ayrıca, Samsung’un da katkısıyla, bu yıl İstanbul Film Festivali kapsamında ilk kez Sanal Gerçeklik (VR) gösterimleri düzenleyecek. Salon İKSV’de yapılacak Sanal Gerçeklik gösterimlerinde seyirciler özel sanal gözlükler aracılığıyla interaktif deneyimler yaşama imkânı bulacak. Sanal Gerçeklik gösterimleri yapılacak filmler şöyle; "Your Spiritual Temple Sucks, The Last Chair, French Kiss, Proxima, Sergent James, Notes To My Father, Lifeline, The Hourglass, Oh Deer!, Mozart 360°."



Vodafone, festival keyfini Vodafone TV'ye de taşıyacak. Yapı Kredi Kültür Sanat’ta yer alacak Festival Merkezi'nde gerçekleştirilecek söyleşiler ve festivalin ulusal ve uluslararası konuklarıyla yapılacak röportajlar Vodafone TV aracılığıyla dijital ortamda takip edilebilecek. Yönetmenlerle söyleşiler ve festival sohbetleri festival sonrasında Vodafone TV’de yayınlanacak.

Diğer yandan, festivalin en sevilen bölümlerinden Vodafone Red Galaları’nda geniş kitlelere seslenen, ünlü yıldızları usta yönetmenlerle buluşturan ve sezonun merakla beklenen gişe yıldızı 12 filmin Türkiye’deki ilk gösterimleri gerçekleştirilecek. Vodafone Red Galaları'nda gösterilecek filmler şöyle: "Köpek Adası, Sahaf, Mutlu Prens, Lean On Pete, İtaatsizlik, Taş Devri Firarda, Canavar, Transit, Dokunma Bana, You Were Never Really Here, Saplantı, Siyah Nehir."

Vodafone, "Türkiye'nin En Büyük Sinema Kampanyası"nı 37. İstanbul Film Festivali’ne de taşıyacak. "1 Bilet Alana 1 Bilet Hediye" kampanyasının ayrıcalıklarını bu festivalde de yaşayacak olan Vodafone Red’liler, 24 Mart-19 Nisan'da, İstanbul Film Festivali gösterimleri için Biletix.com ve festival gişelerinden bir bilet aldığında ikincisi hediye olacak.