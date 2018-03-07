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37. İstanbul Film Festivalinin Festival sponsoru Vodafone Red oldu

- İKSV tarafından 1982 yılında bir sinema haftası olarak başlayan İstanbul Film Festivali’nin 37'ncisi bu yıl, 6-17 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek - Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Deegan: - "Türkiye’nin en kapsamlı ve en büyük film festivali olan 37. İstanbul Film Festivali’ne Vodafone Red markamızla sponsor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

37. İstanbul Film Festivalinin Festival sponsoru Vodafone Red oldu

- İKSV tarafından 1982 yılında bir sinema haftası olarak başlayan İstanbul Film Festivali’nin 37'ncisi bu yıl, 6-17 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek - Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Deegan: - "Türkiye’nin en kapsamlı ve en büyük film festivali olan 37. İstanbul Film Festivali’ne Vodafone Red markamızla sponsor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

07 Mart 2018 Çarşamba 14:44
37. İstanbul Film Festivalinin Festival sponsoru Vodafone Red oldu

İSTANBUL (AA) - Vodafone Red, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen İstanbul Film Festivali’nin festival sponsoru oluyor.

Vodafone açıklamasına göre, İKSV tarafından 1982 yılında bir sinema haftası olarak başlayan İstanbul Film Festivali’nin 37'ncisi bu yıl 6-17 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Festivale sayılı günler kala, dünyanın önde gelen mobil iletişim şirketi, aynı zamanda İKSV'nin resmi iletişim sponsoru olan Vodafone, Vodafone Red markası ile 37. İstanbul Film Festivali’nin festival sponsoru oldu.

İstanbul Film Festivali ve Vodafone Red iş birliği, bu yıl getireceği dijital yeniliklerle İstanbul Film Festivali’nin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak. Festival ile izleyici arasında dijital bir köprü olacak yeni projeleri ortaya çıkaracak bu iş birliği, açılış ve ödül töreninden kırmızı halı röportajlarına, festival merkezinde gerçekleştirilecek söyleşilerden, festivalin ulusal ve uluslararası konuklarıyla gerçekleştirilecek röportajlara 37. İstanbul Film Festivali’ni takip etmek isteyen herkese festival heyecanını yaşatacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, 2010 yılından bu yana İKSV'nin resmi iletişim sponsorluğunu üstlenen Vodafone’la, İstanbul Film Festivali kapsamında başlattıkları yeni ortaklığı duyurmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. İKSV olarak etkinliklerinin her zaman izleyicilerin yaşamını zenginleştiren, yenilikçi, yaratıcı, nitelikli sanatsal içerikler sunabilmesi için çalışıklarını aktaran Eczacıbaşı, "Çalışmalarımızın sürdürülebilirliği için en önemli güç kaynağımız da sanatseverlerin devam eden ilgisi ve beğenisiyle birlikte sponsorlarımızın katkıları oluyor. Vodafone’un festival sponsoru olarak verdiği destek, her yıl hem dünyadan hem de Türkiye’den öne çıkan yapımları izleyicilerle buluşturan İstanbul Film Festivali için büyük önem taşıyor. Değerli iş birliği için Vodafone’a gönülden teşekkürlerimizi sunuyorum," ifadelerini kullandı.

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan ise 37. İstanbul Film Festivali’ni desteklemekten mutluluk ve gurur duyduklarını vurguladı. En az teknoloji yatırımları kadar önem verdikleri sosyal yatırımları arasında kültür-sanat yatırımlarının önemli payı olduğunu dile getiren Deegan, "Bu yatırımlarımızla, bir yandan dünya çapında prestijli etkinlikleri Türkiye’ye kazandırırken, bir yandan da Türkiye’de doğan birbirinden başarılı sanat projelerinin dünyaya tanıtılması için çalışıyoruz. Türkiye'nin kültür-sanat gündeminde çok önemli bir rol üstlenen İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın 2010'dan bu yana resmi iletişim sponsorluğunu üstleniyor ve çalışmalarını gönülden destekliyoruz. Bugüne kadar Filmekimi, İstanbul Caz Festivali, Tünel Şenliği ve konser organizasyonları gibi pek çok etkinliğe destek verdik. Şimdi bu desteğimizi bir adım ileriye taşıyarak, Türkiye’nin en kapsamlı ve en büyük film festivali olan 37. İstanbul Film Festivali’ne Vodafone Red markamızla sponsor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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Vodafone
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