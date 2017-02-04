4 bin 464 kişi meslekten ve memuriyetten ihraç edildi

4 bin 464 kişi meslekten ve memuriyetten ihraç edildi

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararnameye göre ,Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamındaki 686 Sayılı KHK ile toplam 4 bin 464 kişi kamu görevinden çıkarıldı,