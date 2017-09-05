4. Kolordu Komutanlığı darbe girişimi davası başladı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında, 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 216'sı tutuklu, 268 kişinin yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan'daki duruşma salonunda görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından mahkeme başkanının iddianamenin özetini okumasıyla sanık savunmalarına geçildi.

Sanıkların, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "askeri komutanlıkların gasbı", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikle örgüt adına suç işlemek", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs", "yangın", "su baskını", "tahrip", "batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle kasten öldürme", "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme" ve "kamu mallarına zarar verme" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları isteniyor.

Duruşmalar, 29 Eylül'e kadar sürecek.

Ankara sokaklarına 16 tank çıkarıldı

İddianamede, Ankara Mamak'ta bulunan 28. Mekanize Piyade Tugayı ve 4. Kolordu Komutanlığında 15 Temmuz 2016 öncesi yapılan darbe planlamasına uygun olarak, sözde 28. Mekanize Tugay Komutanlığına atanan firari general Ali Kalyoncu ve sözde 4. Kolordu Komutanlığına atanan Osman Ünlü'nün karargaha gelerek darbeciler adına tugay ve kolordunun emir komutasını cebren ele aldıkları belirtiliyor.



Mamak'taki 28. Mekanize Tugay Komutanlığına bağlı tank taburunun eski komutanı Yarbay Nuri Büyükyazıcı tarafından olay günü toplam 16 tankın kışladan darbe için çıkarıldığı kaydedilen iddianamede, "Meclis veya Genelkurmay Başkanlığına terör saldırısı olduğu ve güvenliğinin sağlanacağı" söylenerek çıkarılan bu tank ve zırhlı araçların eskort almadan seyrettikleri, şehir içi trafikte birbirleriyle irtibatı kaybettikleri, araçları halkın üzerine süren darbecilerin kışla dışında kişilerin mallarına zarar vererek ilerledikleri ifade ediliyor.

Muhabir: Tanju Özkaya,Ertuğrul Subaşı