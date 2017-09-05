Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109125
ALTIN
147.631
DOLAR
3.4437
STERLİN
4.4581
EURO
4.0988
Fenerbahçe'de Robin Van Persie şoku
Son Dakika
Fenerbahçe'de Robin Van Persi'e şoku
Türkiye 74-Sırbistan 80
Türkiye 74-Sırbistan 80
Vainqueur resmen Antalyaspor'da
Vainqueur resmen Antalyaspor'da
Ante Cacic: Her maç bizim için önemli
Ante Cacic: Her maç bizim...
Rusya grupta üçüncü maçını da kazandı
Rusya grupta üçüncü maçını da...

4. Kolordu Komutanlığı darbe girişimi davası başladı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 216'sı tutuklu 268 kişinin yargılanmasına başlandı.

4. Kolordu Komutanlığı darbe girişimi davası başladı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 216'sı tutuklu 268 kişinin yargılanmasına başlandı.

05 Eylül 2017 Salı 13:10
4. Kolordu Komutanlığı darbe girişimi davası başladı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında, 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 216'sı tutuklu, 268 kişinin yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan'daki duruşma salonunda görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından mahkeme başkanının iddianamenin özetini okumasıyla sanık savunmalarına geçildi.

Sanıkların, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "askeri komutanlıkların gasbı", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikle örgüt adına suç işlemek", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs", "yangın", "su baskını", "tahrip", "batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle kasten öldürme", "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme" ve "kamu mallarına zarar verme" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları isteniyor.

Duruşmalar, 29 Eylül'e kadar sürecek.

Ankara sokaklarına 16 tank çıkarıldı

İddianamede, Ankara Mamak'ta bulunan 28. Mekanize Piyade Tugayı ve 4. Kolordu Komutanlığında 15 Temmuz 2016 öncesi yapılan darbe planlamasına uygun olarak, sözde 28. Mekanize Tugay Komutanlığına atanan firari general Ali Kalyoncu ve sözde 4. Kolordu Komutanlığına atanan Osman Ünlü'nün karargaha gelerek darbeciler adına tugay ve kolordunun emir komutasını cebren ele aldıkları belirtiliyor.

Mamak'taki 28. Mekanize Tugay Komutanlığına bağlı tank taburunun eski komutanı Yarbay Nuri Büyükyazıcı tarafından olay günü toplam 16 tankın kışladan darbe için çıkarıldığı kaydedilen iddianamede, "Meclis veya Genelkurmay Başkanlığına terör saldırısı olduğu ve güvenliğinin sağlanacağı" söylenerek çıkarılan bu tank ve zırhlı araçların eskort almadan seyrettikleri, şehir içi trafikte birbirleriyle irtibatı kaybettikleri, araçları halkın üzerine süren darbecilerin kışla dışında kişilerin mallarına zarar vererek ilerledikleri ifade ediliyor.

Muhabir: Tanju Özkaya,Ertuğrul Subaşı

Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz4. KolorduDarbe GirişimiFETÖTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Katar'dan 5 milyar dolarlık yeni fon geliyor"
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan günlük yolcu rekoru
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan günlük yolcu rekoru
Yunanistan'a geçmeye çalışan 82 yabancı uyruklu yakalandı
Yunanistan'a geçmeye çalışan 82 yabancı uyruklu yakalandı
Rusya Devlet Başkanı Putin: Yaptırımlar Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçirmez
Rusya Devlet Başkanı Putin: Yaptırımlar Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçirmez
Diyanet İşleri Başkanvekili Keleş: Böyle bir zulüm karşısında sessiz kalmak mümkün değil
Diyanet İşleri Başkanvekili Keleş: Böyle bir zulüm karşısında sessiz kalmak mümkün değil
Açıköğretim fakültelerinde 'parçalı sınav' uygulaması
Açıköğretim fakültelerinde 'parçalı sınav' uygulaması
Adalet Bakanı Gül: Yargı süreçlerinin tatmin edici ve hızlı olması birinci önceliğimiz
Adalet Bakanı Gül: Yargı süreçlerinin tatmin edici ve hızlı olması birinci önceliğimiz
Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim