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48 ülkenin kadınına 80 milyon dal Türk çiçeği

Antalya'dan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 48 ülkeye 80 milyon dal kesme çiçek ihraç edildi.

48 ülkenin kadınına 80 milyon dal Türk çiçeği

Antalya'dan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 48 ülkeye 80 milyon dal kesme çiçek ihraç edildi.

07 Mart 2018 Çarşamba 15:22
48 ülkenin kadınına 80 milyon dal Türk çiçeği

ANTALYA (AA) - LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Antalya'dan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 48 ülkeye 80 milyon dal kesme çiçek ihraç edildi.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaklaşık 20 gündür yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

48 ülkeye, 80 milyon dal kesme çiçek gönderdiklerini belirten Bağdatlıoğlu, "Ciro bazında bakılırsa geçen yıl bu dönemde 6 milyon dolarlık ihracat yapılırken, bu yıl 11 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Miktar bazında da yüzde 60'lık bir artış oldu. En fazla ihracatı Hollanda ve İngiltere'ye yaptık." dedi.

Rusya pazarına yeniden girmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Bağdatlıoğlu, "Şu anda Rusya pazarı çiçek ihracatında 16'ncı sırada fakat kapı açıldı, önümüzdeki aylarda pazarın hareketleneceğini düşünüyoruz. Bu pazarda tekrar girişim yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Bağdatlıoğlu, Ukrayna'ya yapılan ihracatın bir miktar düştüğünü, Polonya'ya ihracatta ise yüzde 378 artış olduğunu ifade etti.

En fazla talep kırmızı karanfile

Bu dönemde en fazla kırmızı karanfil satıldığını, bu çiçeği gerbera, krizantem ve yeşilliklerin takip ettiğini belirten Bağdatlıoğlu, "Bu yıl 8 Mart Dünya Kadın Günü'nde özellikle Avrupa'dan büyük talep oldu. Şubat ayında havaların iyi gitmesi de ürünlerin erken uyanmasına ve üretimin artmasına neden oldu." dedi.

Kesme çiçek ihracatında bu yılın ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,9 artış olduğunu bildiren Bağdatlıoğlu, "Geçen yıl ilk 2 ayda 15 milyon dolarlık ihracat varken, bu yılın 2 aylık döneminde 24 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. 2018 çiçek ihracatı hedefimiz 100 milyon dolar. Bu hedefi çok rahatlıkla yakalayacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Çiçek seralarından çalışanların çoğunluğu kadın

Türkiye'nin kesme çiçek üretim merkezi Antalya'daki çiçek seralarında ağırlıklı olarak kadınlar çalışıyor.

Güneşin doğuşuyla birlikte seralara giden kadınlar, öğlene kadar toplama, daha sonra da paketleme işlemi yapıyor.

Sektörden yaklaşık 25 bin kişinin ekmek yediği, bu kişilerin yaklaşık 20 bininin kadın olduğu belirtiliyor.

"Acaba bize de çiçek gelecek mi?"

Kundu bölgesindeki çiçek serasında çalışan işçilerden Kadriye Tantik, 7-8 yıldır bu işi yaptığını söyledi.

Çiçek almanın kendisini de çok mutlu ettiğini dile getiren Tantik, "Kadınlar Günü nedeniyle çiçek topluyoruz, ama bir taraftan da 'Acaba bize de çiçek gelecek mi?' diyoruz. Bu kadar çok kadını mutlu ediyorsak, bize de gelecek mi diye birçok kadın gibi bekliyoruz." dedi.

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Antalyaçiçek IhracatıKesme çiçekOrta Anadolu Süs Bitkileri Ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Osman BağdatlıoğluTürkiye
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