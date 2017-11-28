5 milyon arama incelendi FETÖ üyeleri tespit edildi

BALIKESİR (AA) - Seyhan Kırıcı - Balıkesir merkezli yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 2 dalga şeklinde düzenlenen "ankesörlü telefon" operasyonu kapsamında 22 ilde yakalanan 39 astsubay ve bir mahrem imama, 79 ankesörlü telefondan yapılan 5 milyon aramanın incelenmesiyle ulaşıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "ankesörlü telefonla görüşme"ye ilişkin soruşturma kapsamında Balıkesir ve ilçelerindeki 79 ankesörlü telefon kayıtları incelemeye alındı.

Söz konusu telefonlarla 17-25 Aralık'tan sonra yaklaşık 4 yılda yapılan 5 milyon arama, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 aylık bir çalışmayla titizlikle incelendi.

Mahrem imamın 39 astsubayı aradığı tespit edildi

"Ardışık" aramalar üzerine yoğunlaşan ekipler, tespit edilen bir mahrem imamın, belirli aralıklarla Balıkesir'deki 6. ve 9. Ana Jet Üs Komutanlığı başta olmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerde 39 astsubayı aradığını belirledi.

Ayrı tarihlerdeki her aramasında farklı ankesörlü telefonu kullanan mahrem imamın, astsubayların önemli bölümünü ardı ardına arayıp görüştüğü tespit edildi.15 Temmuz sonrası ankesörlü telefon kullanıldı

Balıkesir'in de aralarında bulunduğu 22 ilde gözaltına alınan astsubayların ifadelerine göre, 15 Temmuz 2016'dan sonra da mahrem imamın ankesörlü telefonla aramaya devam ettiği astsubaylara örgütten kopmamaları yönünde telkinde bulunduğu, FETÖ'nün dağılmasının önüne geçilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Astsubayların bir bölümünün yaşananları itiraf ettiği ve etkin pişmanlıktan yararlandığı belirtildi.

Söz konusu astsubayların ByLock kullanıcısı olmadıkları, dışarıdan cep telefonlarına yönelik aramalar üzerinden görüşme sağlandığı ve kendilerini özellikle gizlemelerinin istendiği kaydedildi.