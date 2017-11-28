Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103482
ALTIN
163.513
DOLAR
3.9262
STERLİN
5.2162
EURO
4.6665
Paralimpik yüzücü Beytullah'ın hedefi dünya şampiyonluğu
Paralimpik yüzücü Beytullah'ın hedefi dünya...
'Konyaspor kaybettiği puanları telafi edecek güçtedir'
'Konyaspor kaybettiği puanları telafi edecek...
Arsene Wenger'den 'Mesut ve Sanchez'in geleceğine ilişkin açıklama
Arsene Wenger'den 'Mesut ve Sanchez'in...
A Milli Basketbol Takımı liderlik koltuğuna oturdu
A Milli Basketbol Takımı liderlik...
Brezilyalı Ze Roberto futbola veda etti
Brezilyalı Ze Roberto futbola veda...

5 milyon arama incelendi FETÖ üyeleri tespit edildi

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "ankesörlü telefonla görüşme"ye ilişkin FETÖ/PDY soruşturmasında 79 ankesörlü telefondan yapılan 5 milyon arama incelemeye alındı.

5 milyon arama incelendi FETÖ üyeleri tespit edildi

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "ankesörlü telefonla görüşme"ye ilişkin FETÖ/PDY soruşturmasında 79 ankesörlü telefondan yapılan 5 milyon arama incelemeye alındı.

28 Kasım 2017 Salı 13:03
5 milyon arama incelendi FETÖ üyeleri tespit edildi

BALIKESİR (AA) - Seyhan Kırıcı - Balıkesir merkezli yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 2 dalga şeklinde düzenlenen "ankesörlü telefon" operasyonu kapsamında 22 ilde yakalanan 39 astsubay ve bir mahrem imama, 79 ankesörlü telefondan yapılan 5 milyon aramanın incelenmesiyle ulaşıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "ankesörlü telefonla görüşme"ye ilişkin soruşturma kapsamında Balıkesir ve ilçelerindeki 79 ankesörlü telefon kayıtları incelemeye alındı.

Söz konusu telefonlarla 17-25 Aralık'tan sonra yaklaşık 4 yılda yapılan 5 milyon arama, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 aylık bir çalışmayla titizlikle incelendi.

Mahrem imamın 39 astsubayı aradığı tespit edildi

"Ardışık" aramalar üzerine yoğunlaşan ekipler, tespit edilen bir mahrem imamın, belirli aralıklarla Balıkesir'deki 6. ve 9. Ana Jet Üs Komutanlığı başta olmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerde 39 astsubayı aradığını belirledi.

Ayrı tarihlerdeki her aramasında farklı ankesörlü telefonu kullanan mahrem imamın, astsubayların önemli bölümünü ardı ardına arayıp görüştüğü tespit edildi.

15 Temmuz sonrası ankesörlü telefon kullanıldı

Balıkesir'in de aralarında bulunduğu 22 ilde gözaltına alınan astsubayların ifadelerine göre, 15 Temmuz 2016'dan sonra da mahrem imamın ankesörlü telefonla aramaya devam ettiği astsubaylara örgütten kopmamaları yönünde telkinde bulunduğu, FETÖ'nün dağılmasının önüne geçilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Astsubayların bir bölümünün yaşananları itiraf ettiği ve etkin pişmanlıktan yararlandığı belirtildi.

Söz konusu astsubayların ByLock kullanıcısı olmadıkları, dışarıdan cep telefonlarına yönelik aramalar üzerinden görüşme sağlandığı ve kendilerini özellikle gizlemelerinin istendiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Ankesörlü TelefonArdışık AramalarBalıkesirFETÖFETÖ/PDYFetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet YapılanmasıTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Dijitalleşen dünyaya adapte olmak artık zorunluluk"
Hindistan'da sokaklar Ivanka Trump için dilencilerden 'temizlendi'
Hindistan'da sokaklar Ivanka Trump için dilencilerden 'temizlendi'
Ilıman iklim insanları daha 'dost canlısı' olabilir
Ilıman iklim insanları daha 'dost canlısı' olabilir
Oxford, Myanmar lideri Suu Çii'ye verdiği nişanı geri aldı
Oxford, Myanmar lideri Suu Çii'ye verdiği nişanı geri aldı
Kremlin'den 'Suriye Ulusal Diyalog Kongresi' açıklaması
Kremlin'den 'Suriye Ulusal Diyalog Kongresi' açıklaması
Çad'dan FETÖ okullarını devretme, FETÖ'cüleri sınır dışı etme sözü
Çad'dan FETÖ okullarını devretme, FETÖ'cüleri sınır dışı etme sözü
Bangladeş'te 139 sanık hakkındaki idam cezası onandı
Bangladeş'te 139 sanık hakkındaki idam cezası onandı
Görme engelli Filistinlinin müzik tutkusu
Görme engelli Filistinlinin müzik tutkusu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim