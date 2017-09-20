"5G ile daha az trafik kazası olacak"

DRESDEN (AA) - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, 5G'nin herhangi bir komut verilmesi ile komutun gerçekleşmesi arasındaki bekleme süresini milisaniyelere indirdiğini belirterek, "5G ile beraber daha az trafik kazası, daha kaliteli iletişim ve ulaşım olacağını düşünüyoruz." dedi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yüksek katma değerli ve inovatif teknolojilere odaklanan önemli zirveler düzenleyen Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'nün (IEEE) Dresden’de düzenlenen 5G Zirvesi’nde yeni nesil teknolojilerle ilgili çalışmalarını sergileyen Vodafone Grubu, katılımcılara 5G teknolojisini deneyimleme fırsatı sundu.



Zirvede AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Hasan Süel, 5G Zirvesi'nde geleceğin teknolojilerinin test edildiğini aktararak, etkinliğin en büyük özelliğinin; düşünülen, konuşulan ve hayal edilen yeni teknolojilerin çıplak gözle görme şansının bulunması olduğunu söyledi.

Dünyada hiçbir ülkenin 5G'ye geçmediğini anımsatan Süel, "5G ile ilgili Ar-Ge çalışmaları ve pilot projeler yapılıyor. Biz de Vodafone olarak dünyadaki en önemli araştırma labaratuvarı ve inovasyon merkezi olan '5G Lab' iş ortaklarından bir tanesiyiz. Burada 5G'nin geleceğimizi nasıl şekillendireceğine dair bir vizyonla ve uygulamalarla tanışma fırsatı bulduk. 2G, 3G, 4,5G derken 5G geliyor fakat 5G hayatımızı ciddi bir şekilde değiştirecek boyuta sahip." diye konuştu.





- "Daha hızlı tepki veren bir teknoloji ile karşılaşacağız"





Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Süel, 5G'nin çok daha fazla iş sürecine ve endüstriye dokunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bunun ziraatte, eğitimde, sağlıkta kullanılması, ameliyatın bu teknolojiyle yapılması ya da bir aracı sollarken önünüzde araç bulunup bulunmadığının önceden bilinmesi çok önemli. Yolda giderken ileride bir trafik veya problem olduğunun önceden belirlenmesi önemli. Tüm hayatımızı çok daha hızlandırarak, verimlilik ve tasarruf sağlayarak gelecek bir teknoloji. Bunun yanında teknolojinin bir amacı da var; insanların hayatını hem iyileştirmek hem de kurtarmak. 5G ile beraber daha az trafik kazası, daha kaliteli iletişim ve ulaşım olacağını düşünüyoruz. Zirveye katılan herkes de bunu söylüyor."

Daha çok insanın, eğitim ve sağlık hizmeti erişimine sahip olacağına dikkati çeken Süel, "Bu da uygarlığın, medeniyetin, gelişmişliğin çok önemli bir göstergesi. Herkes 5G'nin getireceği yeniliklerden heyecan duyuyor." şeklinde konuştu.

Süel, 5G'nin en önemli özelliğini "bekleme süresi" şeklinde niteleyerek, şu bilgileri verdi:

"Bir komut verip, o komutun hayata geçmesi arasında bir süre geçiyor. 3G ile 5G arasındaki en büyük fark bekleme süresinin milisaniyelere indirilmesi. Dolayısıyla çok daha hızlı tepki veren bir teknoloji ile karşılaşacağız. Daha gerçeğe yakın, hatta gerçeği yaşatan bir teknolojiyle... Bu da bizim hayatımızda hiç hayal etmediğimiz uygulamaları getirecek. Bu sefer küçük hücre denilen birbirine daha yakın hücrelerin kendi içerisinde iletişimde olduğu ve bunların fiber altyapıyla birbirine bağlandığı çok daha hızlı tepkiye sahip olacağız."

Nesnelerin interneti (IoT) ile çok büyük yeniliklere imza atılacağına işaret eden Süel, "Bu sadece telekomünikasyon endüstrisini değil, aynı zamanda diğer endüstrileri de heyecanlandıran bir şey. Eskiden telekom konferansında sadece telekomcuları görürdük. Bu konferansta otomotivciler de sağlık teknolojileriyle ilgilenenler de var. 5G'nin hayatımızı yatay olarak kesen bir özellik olduğunu görüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.





- 5G'nin test edildiği örnekler sergilendi





Bu arada zirvede yapılan canlandırmalarda özellikle 5G ile gecikme sürelerinin çok düşük bir seviyeye indiği uzaktan anlık erişim örnekleri sergilendi. Bu örnekler arasında 5G şebekesiyle hayata geçecek uzaktan ameliyatlara olanak sağlayan ekran teknolojileri ve sürücüsüz arabalar ilgi gördü.

5G'nin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, uzaktan ameliyatların sıfır gecikme süresiyle yapılabilmesi ve sürücüsüz arabalarla kaza ihtimalinin minimuma indirilmesi hedefleniyor.

Global düzeyde 4G ve üstü teknolojilerin oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlayarak 20 ülke ve pazarda 4G ve üstü hizmetler sunan Vodafone Grubu, müşterilerine 5G teknolojisinde de veri kullanım deneyimi yaşatmak için çalışmalarını sürdürüyor.



