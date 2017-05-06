6 yaşındaki kız çocuğu çamaşır makinasında can verdi

Giresun Bulancak'ta 6 yaşındaki Ecrin K. evindeki çamaşır makinasında feci şekilde can verdi. Kız çocuğunun çamaşır makinasına nasıl girdiği ve nasıl can verdiği henüz bilinmiyor.

Ailesi tarafından saatlerce aranan 6 yaşındakiadlı kız çocuğunun çamaşır makinasında can verdiği ortaya çıktı, aile kahroldu.Giresun’un Bulancak ilçesinde 6 yaşındaki kız çocuğu, çamaşır makinesi içerisinde ailesi tarafından ölü bulundu.İddiaya göre, Bulancak ilçesi Acısu Mahallesi'nde yaşayan. çiftinin 6 yaşındaki kızları Ecrin K., babası tarafından kreşten alınarak eve getirildi. Babanın evden ayrılışından kısa süre sonra eve gelen anne Sevcan K., kızını evde bulamayınca evin etrafında aramaya başladı. Aramadan bir sonuç alamayan anne, komşularına da baktı fakat kızını bulamadı. Aramalar devam ederken okuldan gelen ailenin diğer çocuğu Hüseyin K. da kardeşini aramaya başladı. Çocuk, kız kardeşini evdeki çamaşır makinesinde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, küçük kızın çamaşır makinesi içerisinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırılan küçük kızın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.