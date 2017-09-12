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67. Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı

- Toyota, fuarda, Türkiye'de üretilen C-HR Hybrid'in yeni konseptini ilk kez sergiliyor - Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO'su Bozkurt: - "Toplam C-HR satışları içinde hibrit oranı yüzde 50'ye ulaştı. Türkiye için daha fazla C-HR Hybrid alabilseydik yüzde 50'den daha fazla satardık"

67. Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı

- Toyota, fuarda, Türkiye'de üretilen C-HR Hybrid'in yeni konseptini ilk kez sergiliyor - Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO'su Bozkurt: - "Toplam C-HR satışları içinde hibrit oranı yüzde 50'ye ulaştı. Türkiye için daha fazla C-HR Hybrid alabilseydik yüzde 50'den daha fazla satardık"

12 Eylül 2017 Salı 14:04
67. Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı

FRANKFURT (AA) - Toyota, Türkiye'de üretilen C-HR Hybrid'in yeni konseptini ilk kez 67. Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nda sergiliyor.

Toyota, 67. Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nda, Türkiye'de üretilen C-HR Hybrid'in daha yüksek güce sahip yeni konsepti C-HR Hy-Power Concept başta olmak üzere, yeni Land Cruiser, Yaris'in spor performans odaklı modeli Yaris GRMN ve Auris'in yeni versiyonu Auris Touring Sports Freestyle'i otomobilseverlerin beğenisine sunuyor.

Toyota, ayrıca pick-up pazarında son 50 yıllık üstünlüğünü temsil eden özel bir Hilux versiyonunu da fuarda tanıtıyor.


- "Türkiye'deki C-HR satışlarının yarısı hibrit"


Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, fuarda yaptığı açıklamada, 2017 yılının 8 ayında bin 932'si hibrit versiyon olmak üzere 3 bin 870 C-HR satışı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bozkurt, toplam C-HR satışları içinde hibrit oranının yüzde 50'ye ulaştığını belirterek, "Bu orana ulaşmanın 3 yıl süreceğini düşünüyorduk. C-HR Hybrid'in Avrupa'da satış oranı yüzde 77 civarında. Türkiye için daha fazla C-HR Hybrid alabilseydik yüzde 50'den daha fazla satardık." diye konuştu.

Hibrit araç sahiplerinin şu ana kadar genelde araçlarını satmadıklarını gördüklerini aktaran Bozkurt, "Son 3 yılda hibrit araçlarını ikinci elde satışa çıkarmış kişi sayısının yok denecek kadar az olduğunu gözlemliyoruz. Bu kişiler de araçlarını hızlıca ve değerinde satıyorlar." ifadelerini kullandı.

Bozkurt, son jenerasyon hibrit güç ünitesiyle yollara çıkmak için gün sayan Toyota C-HR'nin, Türkiye'de pazara sunulduğu 10 aylık süre içinde bin 960'ı hibrit versiyon, 3 bin 629'u benzinli olmak üzere toplamda 5 bin 589 adetlik satışa ulaştığı bilgisini verdi.


- "Hibrit ürün gamı genişleyecek”


Toyota Avrupa Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Johan Van Zyl ise fuarda düzenlenen basın toplantısında, Avrupa’da 16 hibrit modelinin 7 farklı hibrit güç ünitesiyle satışa sunulduğunu kaydetti.

Dünya çapında da 11 milyon hibrit satışı gerçekleştirdiklerini belirten Zyl, bu satışların 1,5 milyonunun Avrupa'da olduğunu aktardı.

Bugün her zamankinden çok daha fazla kişinin ilk tercihinin hibrit haline geldiğini gördüklerini anlatan Zyl, şunları kaydetti:

"Hibritler, Avrupa'da satışların yüze 40'ını oluşturuyor ve hatta Batı Avrupa'da yüzde 50'ye yaklaşıyor. Bu da bizim, 2020'deki yüzde 50 hibrit satış hedefimize biraz daha yaklaştığımızı gösteriyor. Bu durum çevreci otomobillerin ürün gamında yer almasıyla birlikte 2050 karbon emisyonlarını, 2010 yılına göre yüzde 90 düşürmemize yardımcı olacak. Bu, Toyota 2050 Çevre Hedefleri'ne ulaşma konusunda ana unsurlardan birini oluşturuyor. Stratejimiz, ürünlerimizin ve yaptığımız işin dünya çapında çevresel etkilerini ciddi oranda azaltmak. Ana modellerimizdeki hibrit satış oranı da oldukça yüksek. Yaris yüzde 45, RAV4 yüzde 52, Auris yüzde 65 ve Toyota-C-HR yüzde 77'lik hibrit satış oranına sahip. Hibrit bizim fark yaratan kilit özelliğimiz olacak. Hibrit ürün gamımızı daha da çeşitlendirmeye devam edeceğiz."

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67. Uluslararası Frankfurt Otomobil FuarıC-HR HybridToyota
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