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67. Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı

- Dacia, fuarda, yeni Duster'ın dünya prömiyerini gerçekleştiriyor - Renault Mais Genel Müdürü Çağdaş: - "Mart 2018'de çok daha etkileyici bir tasarıma sahip olan yeni Duster'ı müşterilerimizin beğenisine sunmaya hazırlanıyoruz"

67. Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı

- Dacia, fuarda, yeni Duster'ın dünya prömiyerini gerçekleştiriyor - Renault Mais Genel Müdürü Çağdaş: - "Mart 2018'de çok daha etkileyici bir tasarıma sahip olan yeni Duster'ı müşterilerimizin beğenisine sunmaya hazırlanıyoruz"

12 Eylül 2017 Salı 14:29
67. Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı

FRANKFURT (AA) - Dacia, 67. Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nda, yeni Duster'ın dünya prömiyerini gerçekleştiriyor.

Yeni Dacia Duster, tasarımı, ekipman seviyesi ve tamamen güncellenen kabin bölümü ile ilk kez 67. Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkıyor.

Ocak-Ağustos 2017'de 434 bin adetle satışlarını yüzde 11 artıran Dacia, ikonik modeli Duster'ı yenilerken, daha fazla özelliği yine uygun fiyatla sunarak markayı güçlendirmeye devam etmeyi hedefliyor.

Duster, Türkiye'de satışa sunulduğu 2010 yılından bugüne kadar 83 bin 904, 2017'nin 8 ayında da 9 bin 371 satış yaptı.

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'de Ocak-Ağustos 2017'de 28 bin 763 satış ve 5,2 pazar payı ile marka sıralamasında 6'ncı sırada yer alan Dacia'nın başarı hikayesini amiral gemisi olan modeli yeni Duster ile sürdüreceğini bildirdi.

Çağdaş, "Nisan ayında EDC otomatik vites seçeneğini pazara sunduktan sonra Mart 2018'de, çok daha etkileyici bir tasarıma sahip olan yeni Duster’ı müşterilerimizin beğenisine sunmaya hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.


- Yeni Duster


Yeni Duster, 360 derece kamera, kör nokta uyarı sistemi, perde hava yastıkları, otomatik klima, eller serbest Dacia kart sistemi ve yokuş destek sistemi gibi Dacia ürün gamında daha önce bulunmayan bir dizi yeni ekipman sunuyor.

Yeni Duster, 2 benzinli ve 2 dizel motor seçeneğine sahip. Benzinli SCe 115bg (4x2) ve TCe 125bg (4x2 ve 4x4), dizel 1.5 dCi 90bg (4x2) ve 1.5 dCi 110bg (4x2 ve 4x4) versiyonları manuel vites kutusu ile sunuluyor. 1.5 dCi 110bg 4x2 versiyonunda EDC otomatik vites seçeneği bulunurken, ayrıca SCe 115bg motorun LPG versiyonu olacak.

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67. Uluslararası Frankfurt Otomobil FuarıDacia
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