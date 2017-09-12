FRANKFURT (AA) - Citroen, 67. Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nda, yeni marka imzası "Inspired by You" ve aralarında C3 Aircross'un da olduğu 3 dünya prömiyerini yapıyor.

Citroen, "Inspired by You" olarak kullanacağı yeni uluslararası marka imzasını 67. Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtıyor.

Markanın yeni modelleri Citroen C3, C3 Aircross ve C5 Aircross, yeni teknolojileri "ConnectedCAM Citroen", "Airbumplar", "Kademeli Amortisör Burçları" ve "Citroen Advanced Comfort Programı", yeni imzayı yansıtan unsurlar olarak öne çıkıyor.

Citroen'in yeni model anlamında fuardaki en önemli yeniliği ise Citroen C3 Aircross oluyor. Tasarım ve performansıyla markanın SUV pazarındaki yoğun rekabette konumunu güçlendirecek yeni C3 Aircross'un benzinli PureTech ve dizel BlueHDi motor seçenekleri bulunuyor.

Citreen, SpaceTourer Rip Curl Concept ve yüzde 100 elektrikli otomobil E-Mahari Styled by Courreges'i de ilk defa fuarda sergiliyor.