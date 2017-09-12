FRANKFURT (AA) - Subaru, 67. Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nda, yeni Global Platformu'nun ilk örneği XV'yi sergiliyor.

Subaru, 2025'e kadar satışa sunacağı tüm elektrikli, hibrit ve içten yanmalı motorlu araçlarında kullanacağı yeni Subaru Global Platformu'nun ilk modeli olan XV'yi, 67. Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtıyor.

Güvenlik, yol tutuşu ve elektronik destek sistemlerini bir arada daha verimli şekilde üretebilmek için geliştirilen yeni platform, otonom sürüşe giden yolda da gereken altyapıyı sağlayacak.

Marka, fuarda ayrıca, yeni Impreza, EyeSight Sürüş Destek Teknolojisi'ne sahip yeni Forester ile güvenlik teknolojileri güncellenen Levorg ve makyajlanan WRX STI modellerini otomobilseverlerin beğenisine sunuyor.