FRANKFURT (AA) - Renault, 67. Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nda, konsept otomobil SYMBIOZ ve ikonik spor model yeni MEGANE R.S.'nin dünya prömiyerini gerçekleştiriyor.

67. Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı, Renault'nun konsept otomobili SYMBIOZ'un dünya prömiyerine ev sahipliği yapıyor.

Markanın 2030 yılına ilişkin vizyonunu yansıtan SYMBIOZ, elektrikli, otonom, internet bağlantılı ve kullanıcıların yaşamları ile tamamen entegre olacak şekilde tasarlandı.

SYMBIOZ konseptinin yanı sıra Renault, aynı zamanda 2023 yılı gibi daha yakın bir zaman dilimi için öngörülen bir otomobilin ipuçlarını sunan bir demo araç geliştirdi. SYMBIOZ yol testleri, bu yılın sonunda yapılmış olacak.



Renault, fuarda ayrıca, segmentinde bir ilk olan 4Control sistemine sahip yeni MEGANE R.S.'nin de dünya prömiyerini gerçekleştiriyor. Performans otomobili MEGANE R.S., ataklığının yanında yüksek hızlarda etkileyici viraj stabilitesi sağlıyor.

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, konuya ilişkin değerlendirmesinde, elektrikli otomobil teknolojisinin öncü markası Renault'nun konsept modeli SYMBIOZ ile geleceğin teknolojisi olan otonom sürüş alanında da iddialı olacağının ipuçlarını verdiğini bildirdi.

Çağdaş, Renault'nun çevre kirliliği ve teknolojik gelişmelere paralel olarak 2030'lu yıllardaki otonom, elektrikli ve internete bağlı mobilite dönemine şimdiden hazırlandığını belirterek, "Temelini daha pratik ve eğlenceli bir yaşam deneyimi için dijital hayatlarına her an erişebilen kullanıcıların oluşturduğu bu heyecan verici inovatif gelişme, Renault'nun vizyoner bakış açısını gözler önüne seriyor." ifadelerini kullandı.



