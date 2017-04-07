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29 Nisan 2017 Cumartesi 07:29

7 otobüs yandı; Bursa'da kundaklama şüphesi

Bursa'da büyük bir seyehat şirketine ait 7 otobüs aynı anda yanmaya başladı. Otobüsler kullanılamaz hale gelirken polis kundaklama şüphesi için delil topladı.

7 otobüs yandı; Bursa'da kundaklama şüphesi
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7 otobüs yandı; Bursa'da kundaklama şüphesi


Bursa'da bir otoparkta 7 lüks otobüs aynı anda alev alev yanmaya başladı. Polis ve itfaiye olayın kundaklama olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.



Bursa'da yolcu otobüslerin park ettiği alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 6 otobüs kullanılamaz hale gelirken, 1 otobüste de hasar meydana geldi.

Merkez Osmangazi ilçesi, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yakınındaki özel bir firmaya ait yolcu otobüsü parkında saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını gören güvenlik görevlileri, itfaiye ekiplerine haber verirken, alevler kısa sürede büyüyerek diğer otobüslere de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 10 itfaiye aracı sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışman ardından söndürülürken, yangında 6 otobüs kullanılamaz hale gelirken, bir otobüste de hasar oluştu. Polis ekipleri de İstanbul Yolu'nda güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü sağladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler yangının kundaklama sonucu çıktığı olasılığı üzerinde duruyor. Hurdaya dönen otobüslerin soğutma çalışmaları tamamlanırken polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.


 
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