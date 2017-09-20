7 partinin il başkanları, darbe girişimi davasını takip ediyor

KOCAELİ (AA) - AK Parti, CHP, MHP, BBP, DSP, Saadet Partisi ve DP Kocaeli il başkanları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 13'ü firari 92 sanığın yargılandığı davanın duruşmasını takip ediyor.

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik ve DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce davanın görüleceği Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde özel olarak yaptırılan 250 kişi kapasiteli duruşma salonunun bulunduğu alana geldi.

Burada il başkanları adına konuşan AK Parti İl Başkanı Ceyhan, 7 il başkanıyla beraber her ay yaptıkları toplantının haricinde kamuoyunu ilgilendiren önemli konularda aynı paydada buluşma çerçevesinde Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasına katılacaklarını söyledi.

Yaklaşık 14 ay önce yapılmak istenen darbe girişimine karşı o akşam milletçe parti ayrımı gözetmeksizin millet paydasında buluştuklarını ifade eden Ceyhan, yine aynı şekilde millete darbe yapmak isteyenlerin davasını takip etmek için burada olduklarını kaydetti.

Ceyhan, bundan sonra da davayı takip etme sürecinin yürüyeceğini dile getirerek, "Hakimler, adalet, kendi seyriyle Türk hukuk sistemi içerisinde yargılamayı yapıyor. Bize yargılamayla ilgili bir şey demek düşmez önemli olan herkesin hak ettiği noktada Türk adaletinin çizmiş olduğu çerçevede hak ettiği cezayı bulmasıdır. Bundan sonra da buradaki davaları bizler takip edeceğiz." şeklinde konuştu.

Hem partililer hem vatandaşlar hem de sivil toplum kuruluşlarının davayı izleyip, konuya en azından izleyici olarak bile müdahil olmalarının önemli olduğunu anlatan Ceyhan, "Biz bu kentte 7 il başkanı ayda bir bir araya geliyoruz. Darbenin hemen evvelinden başlattığımız bu süreci devam ettiriyoruz. Buradaki 7 il başkanının siyasi görüşleri farklı, ülkenin sorunlarına çözüm önerileri farklı ama mesele memleket ve özgürlükler olduğunda aynı paydada buluşmanın bir tezahürü işte bugünkü davaya katılmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sonuçta bu davanın bir tarafının darbeciler, bir tarafının da millet olduğunu belirten Ceyhan, milletin temsilcisi olan siyasi partilerin hemen hemen tamamını temsil eden kadronun il başkanlarının burada olduğunu aktardı.

Ceyhan, "Bence bu Türkiye'ye örnek olmalı. Türkiye'ye örnek olsun ki bir daha kimse darbenin 'D'sini bile aklından geçirmeyi düşünmesin." ifadesini kullandı.

7 partinin il başkanları açıklamanın ardından davayı izlemek üzere duruşma salonuna girdi.

Muhabir: Kadir Yıldız