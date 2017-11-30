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7. Uluslararası Resort Turizm Kongresi

- Denizbank Genel Müdürü Ateş: - “Türkiyemiz doğal kaynak fakiri olduğu için maalesef cari açık problemi var. Bunun panzehiri, Türkiye’nin petrolü olan turizmdir. Bugün İspanya’ya kaçırdığımız 79 milyon turist yine aynı harcamalarla bugün gelse bizim cari açığımız olmayacaktı.” - “ İşsizliği tek haneye indirmemiz lazım. 1,2 milyon olan turizm elemanımızı İspanya’daki gibi 3 milyona çıkarabilsek işsizliğimiz yüzde 6,3’e düşecek. 1,2 milyon turizm elemanımızı kaybedersek de yüzde 13-14’lere çıkar o da ayrı mesele” - “Son 10 yılda ilk defa 2018 yılında hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler eş zamanlı olarak büyüyecek. Türkiye’nin bundan en iyi payı alma gayretinde olması gerekir”

7. Uluslararası Resort Turizm Kongresi

- Denizbank Genel Müdürü Ateş: - “Türkiyemiz doğal kaynak fakiri olduğu için maalesef cari açık problemi var. Bunun panzehiri, Türkiye’nin petrolü olan turizmdir. Bugün İspanya’ya kaçırdığımız 79 milyon turist yine aynı harcamalarla bugün gelse bizim cari açığımız olmayacaktı.” - “ İşsizliği tek haneye indirmemiz lazım. 1,2 milyon olan turizm elemanımızı İspanya’daki gibi 3 milyona çıkarabilsek işsizliğimiz yüzde 6,3’e düşecek. 1,2 milyon turizm elemanımızı kaybedersek de yüzde 13-14’lere çıkar o da ayrı mesele” - “Son 10 yılda ilk defa 2018 yılında hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler eş zamanlı olarak büyüyecek. Türkiye’nin bundan en iyi payı alma gayretinde olması gerekir”

30 Kasım 2017 Perşembe 14:56
7. Uluslararası Resort Turizm Kongresi

ANTALYA (AA) - Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Türkiye’nin doğal kaynak fakiri olduğu için cari açık probleminin bulunduğunu belirterek, “Bunun panzehri, Türkiye’nin petrolü olan turizmdir. Bugün İspanya’ya kaçırdığımız 79 milyon turist yine aynı harcamalarla bugün bize gelse cari açığımız olmayacaktı.” dedi.

Ateş, Denizbank’ın ana sponsorluğunda Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından gerçekleştirilen 7. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Antalya’nın turizm için önemli bir destinasyon olduğunu, Türkiye’ye gelen turistlerin 3’te 1’ini buraya ziyarette bulunduğunu kaydetti.

Turizmin stratejik sektör olarak ilan edilmesinin önemine işaret eden Ateş, “Bunun yanı sıra gemicilik ve tarımın da stratejik sektörlerin arasına ilave edilmesi gerekir” diye konuştu.

Ateş, dünyada ve Türkiye’de meydana gelen olumsuz gelişmeleri anımsatarak, söz konusu gelişmelerin borsa, faiz ve kurlar üzerinde ciddi etkiler yarattığını söyledi.

Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) muazzam bir inisiyatif olduğunu ifade eden Ateş, böylelikle KOBİ’lerin kavuşamadığı kredi imkanına kavuştuğunu, bankacılık sisteminin de rahatlatıldığını dile getirildi.

Ateş, Türkiye’nin olumlu yönde giden ekonomik verileri hakkında bilgi vererek, “Yabancı turist sayısının bu sene 32 milyon, gelirinin de 26 milyon dolar olacağını öngörüyoruz. Şunu da unutmayalım turizmde hala sorunlar, alınması gereken tedbirler var. Şimdi biz 2014’teki 34 milyar dolarlık gelire ancak 2020’de geleceğimizi de göz ardı edemeyiz.” dedi.

Altyapı yatırımlarına değinen Ateş, Türkiye’de birçok büyük projelerin tamamlandığını, yapımı devam eden projelerin olduğunu, bu projelerin hemen hemen tamamında Denizbank’ın finansmanının bulunduğunu, 32 milyar avroluk toplam yatırım içerisinde 6,5 milyar avroluk Denizbank’ın payının bulunduğunu anlattı.


- “Reel sektörün döviz açığı yüksek ama doğru analiz edilmeli”


Ateş, küresel petrol tüketiminin yüzde 3’ünün Türk boğazlarından geçtiğine dikkati çekerek, Türkiye’nin artık enerji koridoru olmaktan ziyade bir merkez konumunda bulunduğunu kaydetti.

Güçlü bankacılık sektörünün büyük projelerin hayata geçmesini sağladığını aktaran Ateş, sözlerine şöyle devam etti:

“Reel sektörün döviz açığı yüksek ama doğru analiz edilmeli. Hane halkının döviz açığı yoktur, döviz fazlası vardır. 100 milyar doların üzerinde hane halkının döviz varlığı vardır. Bankalar ve kamuda döviz açığı sıfır. Bir tek özel sektör üzerinde döviz açığı 212 milyar dolar, bunun da kısa vadeli bölümü cüzidir. Uzun vadeli bölümünde ise ciddi döviz getirici işlemler söz konusu. Türkiyemiz doğal kaynak fakiri olduğu için maalesef cari açık problemi vardır. Bunun panzehri, Türkiye’nin petrolü olan turizmdir. Bugün İspanya’ya kaçırdığımız 79 milyon turist yine aynı harcamalarla bugün bize gelse bizim cari açığımız olmayacaktı. İşsizliği tek haneye indirmemiz lazım. 1,2 milyon olan turizm elemanımızı İspanya’daki gibi 3 milyona çıkarabilsek işsizliğimiz yüzde 6,3’e düşecek. 1,2 milyon turizm elemanımızı kaybedersek de yüzde 13-14’lere çıkar o da ayrı mesele.”

Ateş, son 10 yılda ilk defa 2018 yılında hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin eş zamanlı olarak büyüyeceğini, Türkiye’nin bundan en iyi payı alma gayretinde olması gerektiğini aktardı.

Dünyada turist sayısının 2017’de yüzde 7 artıp yıl sonunda 1,3 milyar kişiye ulaşacağını belirten Ateş, “Turizm harcamaları gelecek 10 yılda 1,4 trilyon dolar (2 kat) artacak. Artık yüzümüzü Uzak Doğu’ya çevirme zamanı.” dedi.

Ateş, Çin, Hindistan, Endonezya gibi ülkelerden ciddi turizm hareketlerinin beklendiğini ifade ederek, turizmcinin bunun farkında olduğunu kaydetti.


- “Turizm sektörü borcuna sadık”


Hakan Ateş, Türkiye’nin 2017 yılında turist sayısında tekrar ilk 10’a girebileceğini vurguladı.

Türk bankacılık sisteminden turizmcilere 20 milyar dolar kredi kullandırıldığını belirten Ateş, “Bütün sistemin problemli kredisi yüzde 3,1 iken, turizmin batağı yüzde 2,2’dir. Bunu da bir gurur vesilesi olarak ifade edeyim. Bizde bu rakam 3 milyar dolarda 130 milyon TL’dir. Sektörümüz borcuna sadıktır.” diye konuştu.

Turizmin KGF’den çok az fayda sağladığına dikkati çeken Ateş, turizm sektörünün 5,9 milyar lira KGF’den faydalandığını, toplam KGF içerisinde yüzde 3’üne denk geldiğini, kendilerinin 1 milyar lirasını kullandırdıklarını söyledi.

Ateş, Denizbank olarak ruble/Türk lirası ticaretinde 900 milyon liraya ulaştıklarının bilgisini vererek, turizm sektörünün bazı beklentilerini anlattı.










Anahtar Kelimeler:
7. Uluslararası Resort Turizm KongresiDenizbankHakan AteşTurizm
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