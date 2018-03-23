70 yaşında gemi kaptanı oldular

İSTANBUL (AA) - Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşları 55 ile 70 arasında değişen 17 çift Piri Reis Üniversitesi'nde gemi simülatörü kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında 17 yaşlı çift, Türkiye’nin en teknolojik simülasyonunun bulunduğu Tuzla’daki üniversitede ağırlandı.

Yaşlıları karşılayan Simülatör Merkezi Koordinatörü Celalettin Güllapoğlu, bilgilendirmenin ardından çiftlere kampüs içinde kısa biz gezi yaptırdı. Çiftler sınıflarda eğitim gören üniversite öğrencileriyle de bir süre sohbet etti.

Yaşlılar daha sonra radarından telsizine kadar gerçek gemide bulunan sistemle donanmış simülatörün olduğu alana geçti. Çiftler sırayla 50 değişik tipte gemi, 50 deniz coğrafya alanı, 3 bin değişik tipte destekleyici gemi ve obje kullanılarak gerçekleştirilen simülatörü kullandı.

Simülatör sayesinde yaşlılar, tıpkı gerçek gemideymiş gibi açık denizlerde yol aldı. Kaptan Köşkü’nde dümen başına geçen yaşlılar, yanlarında seyir halindeki diğer gemilerle beraber İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Kaptan adayları, simülatördeki yaşlıları hayran gözlerle izledi.

Gemi deneyimi yaşayan 70 yaşındaki Fikret Koca, ilk defa bir gemi kullandığını, kaptan köşkünde büyük heyecan yaşadıklarını kaydederek, "Gemiyle İstanbul Boğazı’na girdik. Hiç aklımıza gelmezdi ama bu yaşta kaptan olduğumuzu da gördük." ifadelerini kullandı.

Güzel bir gün geçirdiklerini söyleyen davetliler, kendilerine yaptığı bu jestten dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya teşekkür etti. Çiftler, yemek yiyerek günü tamamladı.