AA ekibi Arafat'ı havadan görüntüledi

MEKKE (AA) - İslam'ın beş şartından birisi olan hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan 2 milyondan fazla hacı adayının en önemli durağı olan Arafat, AA ekibi tarafından havadan görüntülendi.

Öğleye doğru olması nedeniyle sıcakların had safhada olduğu Arafat'ta, hacı adaylarının Rahmet Tepesi'nde yoğunluk oluşturmadığı, namaz vaktinin yaklaşması nedeni ile Nemire Camisi çevresine toplanmaya çalıştığı görüldü.

Hacı adayları bu yıl klimalı olarak hizmet veren çadırlarda veya köprü ya da otoyol altında buldukları yerlerde serinlemeye çalışırken, otobüs ve araçlardaki yoğunluk ise dikkati çekti.

Hacı adaylarının kutsal mekanlar arasındaki yolculuğunu sağlayan "Meşair" treninin de aktif şekilde kullanıldığı görüldü.

Muhabir: Ramazan Turgut