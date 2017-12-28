AA Spor Masası'nın konuğu Göksel Gümüşdağ

İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, yarın Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk olacak.
AA abonelerinin canlı olarak alacakları yayın, saat 11.00'de başlayacak.
Muhabir: Erkan Tiryaki
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Gümüşdağ, yarın AA Spor Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, yarın Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk olacak.
AA abonelerinin canlı olarak alacakları yayın, saat 11.00'de başlayacak.
Muhabir: Erkan Tiryaki