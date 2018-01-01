Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
115333
ALTIN
158.752
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1182
EURO
4.5472
Yedek kulübesinin golcüleri
Yedek kulübesinin golcüleri
Takımımızı daha yukarıya taşımak istiyoruz
Takımımızı daha yukarıya taşımak istiyoruz
Medipol Başakşehirli İnler: Başakşehir'in Türkiye'de 1 numara olacağına gönülden inanıyorum
Medipol Başakşehirli İnler: Başakşehir'in Türkiye'de...
Süper Lig'de goller son dakikalarda geldi
Süper Lig'de goller son dakikalarda...
Rockets iki uzatmada kazandı
Rockets iki uzatmada kazandı

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması sonuçlandı

Haber kategorisinde "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk", yaşamda "Türk Yıldızları İzmir’de", sporda ise "Türkiye’nin sevinci" başlıklı fotoğraflar birinci oldu.

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması sonuçlandı

Haber kategorisinde "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk", yaşamda "Türk Yıldızları İzmir’de", sporda ise "Türkiye’nin sevinci" başlıklı fotoğraflar birinci oldu.

01 Ocak 2018 Pazartesi 11:09
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması sonuçlandı

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması sonuçlandı.

AA'nın, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından haber, yaşam ve spor kategorilerinde toplam 69 kareye yer verdiği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına 260 bin 231 kişi katıldı.

Aralık ayı boyunca devam eden oylamada, haber kategorisinde Wisam Hashlamoun’un "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk", yaşamda Cem Öksüz’ün "Türk Yıldızları İzmir’de", sporda ise Abdullah Coşkun'un "Türkiye’nin sevinci" başlıklı fotoğrafları birinci oldu.

"Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" başlıklı fotoğrafta, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması" kararını açıklamasının ardından Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki protestolar sırasında 16 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuğu İsrail askerlerinin gözaltına alıp, gözlerini bağlayarak götürmesi görülüyor.

"Türk Yıldızları İzmir’de" başlıklı fotoğrafta, Türk Yıldızları ekibinin, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşu kutlamaları çerçevesinde yaptığı gösteri yer alıyor.

"Türkiye’nin sevinci" başlıklı fotoğrafta ise Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası final mücadelesinde Türkiye Ampute Milli Takımı’nın, İngiltere Ampute Milli Takımı'nı 2-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olması sonrası oyuncularımızın yaşadığı sevinç objektife yansıyor.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobil içinde ilişki sonu oldu
Otomobil içinde ilişki sonu oldu
Yılbaşını 28 bin kişi havada karşıladı
Yılbaşını 28 bin kişi havada karşıladı
Antalya'da yılın ilk günü deniz keyfi
Antalya'da yılın ilk günü deniz keyfi
Yaptığı harcamaları KDK'ye başvurarak geri aldı
Yaptığı harcamaları KDK'ye başvurarak geri aldı
Suriyeliler yeni yıla umutlu girdi
Suriyeliler yeni yıla umutlu girdi
Veli ve öğrencileri okulda buluşturan proje 'Koridor Kütüphanesi'
Veli ve öğrencileri okulda buluşturan proje 'Koridor Kütüphanesi'
"Fiat, yerli üretimden satışlarda sektör lideri"
Yılbaşını 28 bin kişi havada karşıladı
Yılbaşını 28 bin kişi havada karşıladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim