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AB, Rusya'nın Salisbury saldırısına açıklık getirmesini istiyor

Avrupa Birliği, İngiltere'de zehirlenen eski Rus ajan ile ilgili, İngiltere ile tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, Rusya'nın acilen konuya açıklık getirmesini talep etti.

AB, Rusya'nın Salisbury saldırısına açıklık getirmesini istiyor

Avrupa Birliği, İngiltere'de zehirlenen eski Rus ajan ile ilgili, İngiltere ile tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, Rusya'nın acilen konuya açıklık getirmesini talep etti.

19 Mart 2018 Pazartesi 14:16
AB, Rusya'nın Salisbury saldırısına açıklık getirmesini istiyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi Toplantısı'nda çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın sinir sistemi üzerinde etkili ve askeri nitelikte Rus yapımı bir kimyasal madde ile zehirlendiği iddiası gündeme geldi. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan AB Konseyi, bir polisin de ağır bir şekilde etkilendiği Salisbury saldırısını güçlü bir şekilde kınadığını belirtti.

Açıklamada, "Bu yasa dışı ve ihtiyatsızca gerçekleştirilen saldırı birçok vatandaşın da hayatını tehlikeye atmıştır. AB, İngiliz hükümetinin saldırıyı yüksek ihtimalle Rus Federasyonu'nun yaptığına dair değerlendirmesini ciddi bir şekilde ele almaktadır." ifadeleri yer aldı.

AB'nin, Rusya tarafından geliştirilen sinir sistemi üzerinde etkili ve askeri nitelikte bir kimyasal maddenin 70 yıldan sonra ilk defa topraklarında kullanılması karşısında şoka uğradığı aktarılan açıklamada, kimyasal silahların kullanımının kabul edilemez olduğunun altı çizildi.

"Rusya konuya acilen açıklık getirmeli"

Açıklamada, İngiltere'nin soruşturmayı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile yürütme kararının memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, "AB, Rusya'nın, İngiltere ve uluslararası toplumun konuya ilişkin sorularını acilen cevaplamasını bekliyor." vurgusu yapıldı.

AB'nin, İngiltere'ye koşulsuz desteği ve tam dayanışmasının süreceği kaydedilen açıklamada, birliğin konuyu yakından takibinin devam edeceği bildirildi.

Saldırı AB Liderler Zirvesi'ne taşınıyor

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, geçen hafta Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yaptığı açıklamada, çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın sinir sistemi üzerinde etkili ve askeri nitelikte Rus yapımı bir kimyasal madde ile zehirlendiği olay hakkında İngiltere ile dayanışma içinde olduğunu belirtmiş, konuyu AB Liderler Zirvesinin gündemine almaya hazır olduğunu söylemişti.

AB Konseyinin zirve gündemine ilişkin açıklaması, Salisbury saldırısının burada ele alınacak konular arasında olduğunu gösteriyor.

Muhabir: Şerife Çetin

Anahtar Kelimeler:
AB Dışişleri Konseyi ToplantısıDünyaKimyasal SaldırıRus AjanSalisbury
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