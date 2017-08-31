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AB Terörizme Karşı Mücadele Koordinatörü Kerchove: Avrupa'da başka saldırılara da maruz kalacağız

AB Terörizme Karşı Mücadele Koordinatörü Kerchove: "Avrupa'da en az 50 bin radikal var. Barselona'daki gibi saldırılar önümüzdeki yıllarda da devam edecektir." dedi.

AB Terörizme Karşı Mücadele Koordinatörü Kerchove: Avrupa'da başka saldırılara da maruz kalacağız

AB Terörizme Karşı Mücadele Koordinatörü Kerchove: "Avrupa'da en az 50 bin radikal var. Barselona'daki gibi saldırılar önümüzdeki yıllarda da devam edecektir." dedi.

31 Ağustos 2017 Perşembe 16:05
AB Terörizme Karşı Mücadele Koordinatörü Kerchove: Avrupa'da başka saldırılara da maruz kalacağız

MADRİD (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) Terörizme Karşı Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove, Avrupa'daki terör saldırılarının daha uzun yıllar devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Belçikalı hukuk ve güvenlik uzmanı Kerchove, İspanya'nın El Mundo gazetesinde yer alan röportajında, Avrupa'da yaşanan son terör saldırıları ve gelecekteki tehditleri değerlendirdi. Avrupa'nın başka saldırılara da maruz kalacağını öne süren Kechove, "Avrupa'da en az 50 bin radikal var. Barselona'daki gibi saldırılar önümüzdeki yıllarda da devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Batı'ya karşı agresif olmak suç değil"

2007 yılından bu yana AB Terörizme Karşı Mücadele Koordinatörü olarak görev yapan Kerchove, radikal kişilerin tespitinin çok zor bir iş olduğuna işaret ederek, "Radikal olmak, bir mezhebe bağlı olmak, görüşlerinde Batı'ya karşı agresif olmak suç değil. Kimin gerçekten endişe verici olduğunu iyi belirlemek gerekir. Ve en tehlikeliler, haftanın 7 günü 24 saat gözetim altında tutulmalılar." ifadelerini kullandı.

Radikal grupların tamamının her zaman izlenmesinin "imkansız" olacağını kaydeden Kerchove, sözlerine şöyle devam etti:

"İngiltere'de kimlikleri belirlenmiş 20 bin ila 35 bin arasında radikal var. Bunların 3 bin 500 kadarı MI5 (İngiltere İstihbarat Teşkilatı) tarafından endişe verici kişiler olarak gösteriliyor ve 500'ü sürekli özel denetim altında. Fransızların listesinde 17 bin kadar radikal bulunuyor. Schengen Bilgi Sistemi bir uyarı verse de korkarım her ülke bunu sistemli bir şekilde kullanmıyor. Rakka'dan yönetilen Brüksel ve Paris saldırıları dışında Avrupa'daki saldırıların çoğunluğu teröristlerin kendi kararlarıyla, yaşadıkları yerlerde, küçük boyutta ve evlerde kullanılan gündelik şeylerle gerçekleşiyor."

"Hava sahalarına, barajlara, nükleer santrallere siber saldırılar olursa bu beni şaşırtmaz"

Bu arada terörist saldırılarının birbirini taklit ettiğini, Barselona'dakine benzer yaya yoluna araçla girilen yeni saldırıların olabileceğini ifade eden Kerchove, halkın yoğun olduğu yerlerdeki yol girişlerine ve kaldırımlara engeller konulması gerektiğini savundu.

Radikal grupların yeni terör saldırı çeşitleri de geliştirebileceklerini dile getiren Kerchove, "5 yıl içinde hava sahalarına, barajlara, nükleer santrallere siber saldırılar olursa bu beni şaşırtmaz." şeklinde konuştu.

Muhabir: Şenhan Bolelli

Anahtar Kelimeler:
ABAvrupa BirliğiDünyaGilles De KerchoveTerör Saldırıları
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