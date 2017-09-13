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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerinde bir duraksama yok

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerinde herhangi bir durağanlık ve duraksamanın olmadığını söyledi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerinde bir duraksama yok

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerinde herhangi bir durağanlık ve duraksamanın olmadığını söyledi.

13 Eylül 2017 Çarşamba 14:17
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerinde bir duraksama yok

ORDU (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve bazı AB üyesi devletlerin büyükelçilerinden oluşan heyet, Ordu Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

İlk olarak Ordu Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret eden heyet, daha sonra Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh'a ziyaret gerçekleştirdi.

Büyükelçi Berger belediye ziyaretinde gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Bir gazetecinin Türkiye ile AB ilişkilerinde bir durağanlık söz konusu mu yönündeki soruya Berger, "Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerinde herhangi bir durağanlık, duraksama yok." dedi.

Her şeyden önce aralarında yoğun bir çalışmanın olduğunu belirten Berger, "Bu çalışma devam ediyor. Bugünden itibaren örneğin yılın sonuna kadar devam edecek döneme baktığımız zaman çok sayıda üst düzey toplantının yapılması, bakanlar düzeyinde toplantının yapılması planlanmış durumda." diye konuştu.

Bu toplantılarda oldukça önemli hususları ele alacaklarını kaydeden Berger, şunları kaydetti:

"Örneğin, ekonomi, ulaştırma, enerji ve elbetteki siyasi konular bu toplantılarda ele alınacaktır. Şayet sizin kastınız katılım müzakereleri ise şu anda katılım müzakerelerinde herhangi bir ilerleme yok gibi görünüyor olabilir ama bu demek değildir ki ilişkilerimizde bir durgunluk var. Her zaman için çalışmalarımız geçerli ve yoğun şekilde devam etmektedir. Şunu da çok iyi biliyoruz ki özellikle bölgedeki ve dünyadaki gelişmeler ışığında birbirimize her iki taraf olarak da çok fazla ihtiyacımız var."

İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı alması sonrası Avrupa Birliğinin geleceğini nasıl görüyorsunuz yönündeki bir soru üzerine Berger, şu yanıtı verdi:

"Avrupa Birliğini kuran antlaşmalar temelinde şu anda Avrupa Birliği ile İngiltere arasında bu ayrılma hususunun görüşüldüğü, ele alındığı görüşmeler devam ediyor. Önümüzdeki senenin mart ayına kadar bu şekilde devam edecek. Avrupa Birliği ile İngiltere arasında yürütülen görüşmeler gerçekten zorlu görüşmeler. Ama her iki taraf da bu görüşmelere katılıyor ve üzerine düşeni yapıyor."

Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamları nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna da Büyükelçi Berger, "Avrupa Birliği burada meydana gelen gelişmelerle ilgili olarak gerçekten ciddi endişeler taşıyor. Myanmar'ın komşusu olan Bangladeş'e de çok yakın bir irtibat halinde. Özellikle buradaki insanların insanı yardımlara erişebilmesi konusunda. Yine bu itibarla Türkiye'nin de yardımı insani yardım açısından büyük bir önem arz ediyor." şeklinde konuştu.

Burada önemli ikinci önemli hususun ise meselenin kökeninde yatan gerçek sebeplerin anlaşılabilmesi gerektiğine işaret eden Berger, "Dün Avrupa Birliğinin Yüksek Temsilcisi tüm taraflara bir çağrıda bulundu ve bu temel sebeplerin ne olduğunu anlamaları için Sayın Annan'ın hazırlamış olduğu rapor doğrultusunda taraflardan çalışmalarını bu yönde odaklamalarını istedi." açıklamasında bulundu.

Büyükelçi Berger, yaşanan gelişmelerle ilgili Türkiye'nin başkanlığını yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı ile de yakın irtibatlarının bulunduğunu sözlerine ekledi.

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