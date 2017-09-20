Abbas'tan 'Mücadeleden başka seçeneğimiz kalmaz' uyarısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin sona erdirilmesi konusunda BM'nin yasal, insani ve ahlaki sorumluluğu olduğunu kaydetti.

"Sadece bir tarafın bağlılığı ile barışı elde etmek mümkün değildir." diyen Abbas, Filistin'in iki devletli çözüme bağlı kalmasına ve 1967 öncesi sınırlara sahip İsrail devletini kabul etmesine rağmen İsrail'in buna yanaşmadığını ifade etti.

Abbas, İsrail'in illegal yerleşim birimi kurmaya devam etmesinin iki devletli çözüm umutlarını azalttığını vurgulayarak, "İsrail'in işgal altındaki topraklara yerleşim birimi kurmayı sürdürmesi nedeniyle Filistin Devleti için toprak kalmadı. Bu kabul edilemez. BM ve uluslararası toplumun bu konuda sorumluluğu var." dedi.

İsrail'in iki devletli çözüme yanaşmadığını ve provokatif uygulamalarını sürdürdüğünü belirten Abbas, "Bu durum bizi tüm süreci kapsamlı bir şekilde yeniden gözden geçirmeye zorluyor." diye konuştu.

"Ateşle oynamaktır"

Abbas, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştirmeye çalıştığını da kaydederek, "İsrail'in tarihi statüyü değiştirerek Mescid-i Aksa'nın bütünlüğünü bozma çabaları ateşle oynamaktır. İsrail Hükümetini, bu saldırgan tutumun sonuçlarının sorumluluğu konusunda uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çözümün uzak olduğunu da vurgulayan Abbas, "Bugün iki devletli çözüm umudu tehlike altındadır. Filistinliler olarak milletimizi, topraklarımızdaki siyasi ve sosyal varlığımızı hedef alan bu tehdit karşısında eylemsiz olarak bekleyemeyiz. Ulusal varlığımızı korumak için adımlar atmak ve alternatifleri değerlendirmek zorundayız." diye konuştu.

İki devletli çözümün hayata geçirilebilmesi için ABD Başkanı Donald Trump ve uluslararası toplumun atacağı tüm adımlara destek vereceklerini kaydeden Abbas, "İki devletli çözüm umudu, ırk ayrımcılığına dayalı bir tek devlet oluşturulması için harcanırsa halkımızın eşit haklar için mücadeleye devam etmekten başka seçeneği kalmaz. Bu bir tehdit değil, uyarıdır." ifadelerini kullandı.

Abbas, uluslararası topluma da çağrı yaparak, Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin belirlenen bir zaman çerçevesinde sonlanmasının temin edilmesinin, tüm yerleşim birimi faaliyetlerinin sona erdirilmesinin, İsrail'in 1967 sınırları çerçevesinde iki devletli çözümü kabul etmesinin teminini istedi.

Muhabir: Mustafa Keleş



