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ABD Arakan'da sivillere yönelik şiddetten endişeli

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, "ABD, masum sivillere yönelik saldırıların sürdüğü yönündeki raporlar nedeniyle derin endişe duymaktadır." dedi.

ABD Arakan'da sivillere yönelik şiddetten endişeli

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, "ABD, masum sivillere yönelik saldırıların sürdüğü yönündeki raporlar nedeniyle derin endişe duymaktadır." dedi.

09 Eylül 2017 Cumartesi 00:39
ABD Arakan'da sivillere yönelik şiddetten endişeli

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Myanmar güvenlik güçlerinin Arakan'da sivillere uyguladığı şiddetten endişeli olduğunu bildirdi.

Haley, yaptığı yazılı açıklamada, Arakan eyaletinde (Rakhine) durumun giderek kötüleştiğini kaydederek, 270 bin kişinin Bangladeş'e sığındığını, çok sayıda kişinin de sınırda sıkışıp kaldığını belirtti.

Bu konuda daha önce de uyarıda bulunduklarını hatırlatan Nikki Haley, "ABD, masum sivillere yönelik saldırıların sürdüğü yönündeki raporlar nedeniyle derin endişe duymaktadır. ABD, Myanmar güvenlik güçlerine, operasyonlarda sivillerin korunması çağrısı yapıyor. Sivillere saldırmak ancak sahadaki şiddeti artırır ve uzun vadeli çözüm umutlarına zarar verir." ifadelerini kullandı.

Haley, Myanmar hükümetine, bölgeye gönderilen yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması uyarısı da yaptı.

Muhabir: Mustafa Keleş

Anahtar Kelimeler:
ABDArakanBM Daimi Temsilcisi Nikki HaleyDünyaMyanmar
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