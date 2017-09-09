ABD Arakan'da sivillere yönelik şiddetten endişeli

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Myanmar güvenlik güçlerinin Arakan'da sivillere uyguladığı şiddetten endişeli olduğunu bildirdi.
Haley, yaptığı yazılı açıklamada, Arakan eyaletinde (Rakhine) durumun giderek kötüleştiğini kaydederek, 270 bin kişinin Bangladeş'e sığındığını, çok sayıda kişinin de sınırda sıkışıp kaldığını belirtti.
Haley, Myanmar hükümetine, bölgeye gönderilen yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması uyarısı da yaptı.
Muhabir: Mustafa Keleş