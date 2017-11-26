Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104539
ALTIN
163.884
DOLAR
3.9376
STERLİN
5.2676
EURO
4.6999
İBB’nin Genç Güreşçileri Şampiyon Oldu
İBB’nin Genç Güreşçileri Şampiyon...
'Trabzonspor maçıyla yeni bir seri yakalayacağız'
'Trabzonspor maçıyla yeni bir seri...
Cavaliers seriyi 7 maça çıkardı
Cavaliers seriyi 7 maça çıkardı
Fenerbahçe, Antalya deplasmanında
Fenerbahçe, Antalya deplasmanında
Potada milliler 2'de 2 peşinde
Potada milliler 2'de 2 peşinde

ABD Başkanı Trump: CNN ulusumuzu dünyada çok kötü temsil ediyor

ABD Başkanı Trump, "Fox News, ABD'de CNN'den çok daha önemli ama ABD dışında CNN International halen önemli bir (yalan) haber kaynağı ve ulusumuzu dünyada çok kötü temsil ediyor." dedi.

ABD Başkanı Trump: CNN ulusumuzu dünyada çok kötü temsil ediyor

ABD Başkanı Trump, "Fox News, ABD'de CNN'den çok daha önemli ama ABD dışında CNN International halen önemli bir (yalan) haber kaynağı ve ulusumuzu dünyada çok kötü temsil ediyor." dedi.

26 Kasım 2017 Pazar 08:36
ABD Başkanı Trump: CNN ulusumuzu dünyada çok kötü temsil ediyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, CNN International TV kanalının "yalan haber kaynağı" olduğunu, ABD'yi dünyada kötü temsil ettiğini savundu.

Trump, Twitter hesabından "Fox News, ABD'de CNN'den çok daha önemli ama ABD dışında CNN International halen önemli bir (yalan) haber kaynağı ve ulusumuzu dünyada çok kötü temsil ediyor. Dış dünya onlardan gerçeği göremiyor." paylaşımında bulundu.

Paylaşım, 17 binden fazla kullanıcıdan retweet alırken, 36 bin kullanıcı tarafından da cevaplandı.

"ABD'yi dünyaya karşı temsil etmek CNN'in görevi değil"

Trump’ın paylaşımına binlerce kullanıcı tepki gösterirken CNN televizyonu da kurumsal iletişim hesabından Başkan Trump'a cevap verdi.

CNNPR hesabından "ABD'yi dünyaya karşı temsil etmek CNN'in görevi değil sizin göreviniz. Bizim işimiz haber yapmak." paylaşımında bulunuldu.

Trump yönetiminin, AT&T iletişim teknolojileri şirketinin CNN’in üst kuruluşu Time Warner şirketini alım işlemini hafta başında mahkemeye vermesi Trump ile CNN arasında başkanlık yarışından beri süren gerginliği daha da arttırdı.

Adalet Bakanlığı alımın "ABD'de medya tekeli oluşturacağı" gerekçesiyle durdurulmasını talep etmişti.

Trump söz konusu alıma karşı olduğunu ancak satışa müdahil olmayacağını belirtmişti.

Muhabir: Kasım İleri

Anahtar Kelimeler:
ABDCNN InternationalDonald TrumpDünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Agung Yanardağı yeniden kül püskürtmeye başladı
Agung Yanardağı yeniden kül püskürtmeye başladı
İsveç'te Türk belediye başkanı milletvekili adayı
İsveç'te Türk belediye başkanı milletvekili adayı
ABD'den Pakistan açıklaması
ABD'den Pakistan açıklaması
Parkda feci ölüm: 5 yaşındaki çocuğun boynuna ip dolandı
Parkda feci ölüm: 5 yaşındaki çocuğun boynuna ip dolandı
Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Hariri'den Hizbullah açıklaması
Hariri'den Hizbullah açıklaması
Soylu ve Albayrak'tan Eren Bülbül'ün ailesine ziyaret
Soylu ve Albayrak'tan Eren Bülbül'ün ailesine ziyaret
Erdoğan: Milletin onuruyla oynanmasına asla izin vermeyeceğiz
Erdoğan: Milletin onuruyla oynanmasına asla izin vermeyeceğiz

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim