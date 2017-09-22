Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104001
ALTIN
145.411
DOLAR
3.5083
STERLİN
4.7586
EURO
4.1894
Ali Koç seçim hazırlıklarına başladı
Ali Koç seçim hazırlıklarına başladı
Beşiktaşlı futbolcular derbide “siftah“ peşinde
Beşiktaşlı futbolcular derbide “siftah“ peşinde
Ali Koç başkanlık için ilk adımı atıyor
Ali Koç başkanlık için ilk...
Real Madrid ligde ilk yenilgisini aldı
Real Madrid ligde ilk yenilgisini...
Efsane antrenör Ivkovic jübile yaptı
Efsane antrenör Ivkovic jübile yaptı

ABD Başkanı Trump: Ülkelerimiz arasında harika bir dostluk var

ABD Başkanı Trump, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan) O, dünyanın zor bir bölgesinde çalışıyor. Çok, çok ilgili ve açık olmak gerekirse çok puan topluyor ve ABD ile de birlikte çalışıyor. Ülkelerimiz arasında harika bir dostluk var." dedi.

ABD Başkanı Trump: Ülkelerimiz arasında harika bir dostluk var

ABD Başkanı Trump, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan) O, dünyanın zor bir bölgesinde çalışıyor. Çok, çok ilgili ve açık olmak gerekirse çok puan topluyor ve ABD ile de birlikte çalışıyor. Ülkelerimiz arasında harika bir dostluk var." dedi.

22 Eylül 2017 Cuma 02:02
ABD Başkanı Trump: Ülkelerimiz arasında harika bir dostluk var

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "O, dünyanın zor bir bölgesinde çalışıyor. Çok, çok ilgili ve açık olmak gerekirse çok puan topluyor ve ABD ile de birlikte çalışıyor. Ülkelerimiz arasında harika bir dostluk var. Bence biz şu anda hiç olmadığımız kadar yakınız ve bunun büyük bir bölümü kişisel ilişkilerle alakalı." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York kentinde bulunan Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lotte New York Palace Otel'de bir araya geldi.

Trump, görüşmeye ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Arkadaşım olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tanımak büyük bir şeref ve ayrıcalık. O, dünyanın zor bir bölgesinde çalışıyor. Çok, çok ilgili ve açık olmak gerekirse çok puan topluyor ve ABD ile de birlikte çalışıyor. Ülkelerimiz arasında harika bir dostluk var. Bence biz şu anda hiç olmadığımız kadar yakınız ve bunun büyük bir bölümü kişisel ilişkilerle alakalı."

Erdoğan'a teşekkür eden Trump, açıklamasını "Sizi ABD'de görmek büyük bir şeref." sözüyle tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise görüşmenin basına açık bölümünde yaptığı açıklamada, "BM Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğumuz Amerika'da değerli dostum Donald ile bugün heyetlerarası ve ikili görüşmeyi gerçekleştireceğiz. İnanıyorum ki gerek Amerika-Türkiye ilişkileri gerekse bölgesel gelişmeler, dünyadaki diğer konuları ele alma fırsatını bulacağız. Ben de bu fırsatı yakaladığımız için kendilerine özellikle çok çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katılmıştı.

Muhabir: Muhammed Bilal Kenasari

Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald TrumpBirleşmiş MilletlerBMCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanDünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaptırımların yol haritasını çıkaracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaptırımların yol haritasını çıkaracağız
Ahıska Türklerinin beşinci kafilesi Erzincan'da
Ahıska Türklerinin beşinci kafilesi Erzincan'da
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Çin'den Kuzey Kore'ye nükleer program uyarısı
Çin'den Kuzey Kore'ye nükleer program uyarısı
'Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesinde mutabık kalındı'
'Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesinde mutabık kalındı'
İstanbul'da dolu ve yağmur etkili oldu
İstanbul'da dolu ve yağmur etkili oldu
Paşayeva: Türkiye güçlü olursa, Türk devletleri güçlü olacaktır
Paşayeva: Türkiye güçlü olursa, Türk devletleri güçlü olacaktır
Lavrov: NATO, soğuk savaş iklimini yeniden yaratmaya çalışıyor
Lavrov: NATO, soğuk savaş iklimini yeniden yaratmaya çalışıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim